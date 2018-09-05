Тина Кунаки посетила Венецианский фестиваль в трендовом платье

Молодая жена Венсана Касселя стала звездой красной дорожки на Венецианском фестивале 2018, поразив всех своим платьем с трендовым животным принтом.

Для Венецианского кинофестиваля на острове Лидо 21-летняя модель надела длинное шифоновое платье с тигровым принтом от бренда Twinset. Легкий и стильный наряд на длинных рукавах прекрасно развевался возле морского побережья.

Читайте также: Венсан Кассель с 21-летней Тиной Кунаки посетил Каннский фестиваль: романтические фото

Для завершения модного образа Тина Кунаки выбрала аккуратные босоножки на каблуке черного цвета и завязала свои пышные волосы в аккуратный пучок. Звезда уверенно позировала на роскошной яхте и пристани Венецианского кинофестиваля.

Читайте также: Ким Кардашян показала осенний тренд, который будут носить все модницы

Допис, поширений Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) 4 Вер 2018 р. о 9:09 PDT

Допис, поширений TWINSET OFFICIAL (@twinsetofficial) 3 Вер 2018 р. о 11:26 PDT

Напомним, что французский актер Венсан Кассель сделал Тине предложение в марте этого года, а 24 августа пара поженилась. Они познакомились в 2015 году на острове Ибица сразу после того, как Венсен Кассель расстался с Моникой Беллуччи. Необычная внешность модели и роскошные формы привлекали 51-летнего актера. Затем они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения до 2016 года.