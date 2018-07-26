Tommy Hilfiger представил линейку умной одежды: что умеет новинка

Бренд Tommy Hilfiger представил линейку одежды Jeans Xplore. Фишка заключается в том, что одежда имеет смарт-теги, Bluetooth, которые отслеживают, как долго пользователь ее носит.

Об этом пишет издание Tehnot.com.

Коллекция одежды может синхронизироваться со смартфоном через мобильное приложение, которое подсчитывает частоту ношения одежды. За это начисляются специальные баллы. Кроме того, в этой одежде надо ходить в определенных местах, тогда тоже есть возможность заработать дополнительные баллы.

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Собранные баллы можно обменять на скидки и продукцию с символикой бренда.

Одежда Jeans Xplore ставит баллы за его ношение

В коллекции разумного одежды футболки, худи и куртки. Правда, купить Xplore пока можно только в США.

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