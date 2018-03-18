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Топ-новости об Apple: планы компании, MacBook с двумя экранами и шпионское видео iPhone SE 2

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Топ-новости об Apple: планы компании, MacBook с двумя экранами и шпионское видео iPhone SE 2

Компания Apple выпустит в 2018 году три новых модели iPhone. Вероятно, традиционно – в сентябре. Об этом на днях сообщил провайдер финансовой информации Bloomberg.

Среди новинок будет iPhone с крупнейшим по сравнению с предыдущими моделями экраном, обновленная версия iPhone X и бюджетная версия iPhone,
считают эксперты Bloomberg.

Но китайский сайт Macotakara, который публикует всевозможные "сливы" и шпионскую информацию об электронных устройствах (и очень часто – правдивую), уверяет, что среди новинок будет iPhone SE 2 – идейный наследник мощного 4-дюймового смартфона iPhone SE.

iPhone SE 2
iPhone SE 2

Китайцы даже выложили в сеть видео: как будет выглядеть iPhone SE 2.

Чтобы не пасти задних на информационном поле, компания Apple решила и сама кое-что рассказать о своих планах. В частности, раскрыла дату ближайшей презентации новинок – 4 июня в Сан-Хосе на Всемирной конференций разработчиков WWDC.

Подробнее о предстоящей презентации читайте здесь.

Кроме того, в Apple сообщили о патенте на новую разработку – MacBook с двумя экранами. Ноутбук будет оснащен тачскрином, который можно использовать как клавиатуру, так и вместо графического планшета.

Хотите увидеть чертежи двухэкранного MacBook? Смотрите!

Впрочем, не все так безоблачно в прославленной компании. В частности, iPhone X, на который в Apple возлагали большие надежды, продается не так активно, как планировалось.

iPhone X
iPhone X

Исследователи Piper Jaffray провели опрос: почему владельцы iPhone не спешат менять свои старые модели на iPhone X? Результаты опроса довольно интересны.

Ранее настроение Apple испортила израильская компания Cellebrite, специалисты которой заявили, что нашли метод обхода защиты в любом iPhone. Это касается как устройств с iOS 11, так и с предыдущими операционными системами.

Читайте также: 4 ошибки, которые люди допускают при подзарядке смартфона

Теги: смартфон Apple iPhone Техно хакеры
Источник: 24 Канал
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