Требовали 700 тысяч долларов: спецоперация с задержанием в Харькове – видео
В Харькове возле гостиницы Kharkiv Palace на улице Тринклера правоохранители задержали преступную группировку. Мужчины требовали у фермера 700 тысяч долларов и угрожали расправой. В сети появились несколько видео с момента задержания.
Источник:Департамент стратегических расследований
Это произошло примерно в 12 часов. Задержание провел Департамент стратегических расследований полиции.
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Задержанный ДСР лежит возле автомобиля / Фото "Объектив"
За что их задержали
Подозреваемые вымогали у бизнесмена, возглавляющего аграрную компанию, 700 тысяч долларов. Под предлогом переговоров о продаже фермерского хозяйства, они впервые встретились в конце марта.
Работники ДСР охраняют задержанного / Фото "Объектив"
Тогда группировка впервые выдвинула свои требования с угрозами бизнесмену. Кроме этого угрожали и членам его семьи. Через несколько дней после этого они повредили автомобиль потерпевшего и оставили на его капоте траурные венки.
Также злоумышленники избили бизнесмена. Поэтому пострадавший был вынужден обратиться к правоохранителям.
Деньги, которые требовали у фермера / Фото прокуратуры Харьковщины
Подробнее о задержании
- Две недели назад сотрудники полиции зафиксировали встречу фермера с вымогателями.
- Мужчина тогда передал им первую часть денег – 100 тысяч долларов.
- Когда они получали оставшиеся деньги, злоумышленников арестовали.
- Всего задержали 5 человек. Подозреваемые были в автомобиле Lexus Lx450d, который впоследствии начали обыскивать.
- Все они участники преступной группировки и имеют существенные связи с криминалитетом.
- Часть задержанных лежали на асфальте. Еще нескольких задержали в гостинице.
Один из задержанных вымогателей / Фото прокуратуры Харьковщины
Момент задержания: видео ДСР
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