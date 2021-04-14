В Харькове возле гостиницы Kharkiv Palace на улице Тринклера правоохранители задержали преступную группировку. Мужчины требовали у фермера 700 тысяч долларов и угрожали расправой. В сети появились несколько видео с момента задержания.

Это произошло примерно в 12 часов. Задержание провел Департамент стратегических расследований полиции.

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Задержанный ДСР лежит возле автомобиля / Фото "Объектив"

За что их задержали

Подозреваемые вымогали у бизнесмена, возглавляющего аграрную компанию, 700 тысяч долларов. Под предлогом переговоров о продаже фермерского хозяйства, они впервые встретились в конце марта.



Работники ДСР охраняют задержанного / Фото "Объектив"

Тогда группировка впервые выдвинула свои требования с угрозами бизнесмену. Кроме этого угрожали и членам его семьи. Через несколько дней после этого они повредили автомобиль потерпевшего и оставили на его капоте траурные венки.

Также злоумышленники избили бизнесмена. Поэтому пострадавший был вынужден обратиться к правоохранителям.



Деньги, которые требовали у фермера / Фото прокуратуры Харьковщины

Подробнее о задержании

Две недели назад сотрудники полиции зафиксировали встречу фермера с вымогателями.

Мужчина тогда передал им первую часть денег – 100 тысяч долларов.

Когда они получали оставшиеся деньги, злоумышленников арестовали.

Всего задержали 5 человек. Подозреваемые были в автомобиле Lexus Lx450d, который впоследствии начали обыскивать.

Все они участники преступной группировки и имеют существенные связи с криминалитетом.

Часть задержанных лежали на асфальте. Еще нескольких задержали в гостинице.



Один из задержанных вымогателей / Фото прокуратуры Харьковщины

Момент задержания: видео ДСР