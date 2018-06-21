Трюдо назвал точную дату легализации марихуаны в Канаде

Использование марихуаны полностью станет легализированным в Канаде с 17 октября 2018 года.

Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает "Радио Свобода".

Комментарий Трюдо прозвучал на национальном телевидении 20 июня после того, как Сенат принял законопроект о легализации марихуаны.

С 2001 года марихуана была легализована в Канаде для медицинского применения.

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Покупать марихуану можно будет по достижении 18-летнего возраста, в некоторых провинциях – с 19. Взрослым гражданам будет разрешено иметь при себе до 30 граммов высушенной марихуаны.

Добавим, первой страной, которая легализовала производство и продажу марихуаны, стал в декабре 2013 года Уругвай.