Трюдо назвав точну дату легалізації марихуани в Канаді
Використання марихуани цілковито стане легалізованим у Канаді з 17 жовтня 2018 року.
Про це сповістив прем’єр-міністр Джастін Трюдо, повідомляє "Радіо Свобода".
Коментар Трюдо прозвучав на національному телебаченні 20 червня після того, як Сенат ухвалив законопроект про легалізацію марихуани.
З 2001 року марихуана була легалізована в Канаді для медичного вживання.
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Купляти марихуану можна буде після досягнення 18 річного віку, у деяких провінціях – з 19. Дорослим громадянам буде дозволено мати при собі до 30 грамів висушеної марихуани.
Додамо, першою країною, яка легалізувала виробництво і продаж марихуани, став в грудні 2013 року Уругвай.
Джерело: 24 Канал
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