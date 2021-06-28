Мужчина пытался вылететь в Анталию. Его задержали во время проверки.

К теме Подозревают в двойном убийстве: в Черкасской области задержали экс-руководителя водоканала

В Харькове задержали убийцу из России

В международном пункте пропуска для воздушного сообщения "Харьков" пограничники задержали 32-летнего россиянина.

Во время контроля пассажиров рейса Харьков – Анталия на него сработала база данных Интерпола.

Мужчина находился в международном розыске.

Пограничники установили, что россиянина с 2020 года разыскивают за убийство и незаконное приобретение огнестрельного оружия.

Преступника немедленно передали правоохранителям.

Также пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола.



Пограничники задержали убийцу / Фото Восточного регионального управления ГПСУ