Путин постоянно сидит на карантине, есть подтверждение: разговор с Даниловым

Западное сообщество довольно медленно реагирует на вытеснение России из Совбеза ООН и МОК в то время, когда сам глава страны не выходит из бункера. Он слишком сильно боится, чтобы кто-то его заразил, потому что, вероятно, тогда не сможет шантажировать ядерной кнопкой НАТО.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Самое главное из разговора – читайте дальше в материале.

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Совбез ООН прикрывает преступления России

Алексей Данилов выразил возмущение, почему российская детская обмудсмен Мария Левава-Белова, прикрывающая похищение Россией украинских детей с временно оккупированных территорий, может выступать на встрече Совбеза ООН.

Как страна-террорист может возглавлять Совбез ООН? Объясните, пожалуйста, это любому гражданину на Земле, как это вообще может быть,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Он также убежден, что россияне не смогут продолжать манипулировать ситуацией, а все похищенные украинские дети обязательно будут возвращены домой.

Данилов возмутился потому, что российский диктатор Путин все еще остается на интернациональной арене.

"Эта мразь убила 500 детей. И никто в мире не хочет об этом говорить и поднимать этот вопрос. С ними ведут какие-то переговоры, пожимают ему руку, о чем-то с ним разговаривают то по телефону, то очно", – отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Впрочем, по его мнению, время для справедливости все же придет.

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МОК поражает поддержкой террористов

Секретарь СНБО выразил возмущение относительно ситуации в Международном олимпийском комитете В частности, Данилов потрясен, что российских террористов стремятся привлечь к олимпийским играм.

"Когда они говорят, что "Беларусь и Россия – свободные демократические страны имеют отношение к олимпийскому движению"… ну, это, подчеркиваю, просто такая параноидальная вещь", – высказался он.

По его мнению, Владимира Путина действительно можно сравнивать с Гитлером, потому что именно он проводил Олимпиаду перед Второй мировой войной.

НАТО должно реагировать на ядерный шантаж

Алексей Данилов также прокомментировал очередное бряцание ядерным оружием со стороны России и ее кровавого руководителя Владимира Путина.

По его словам, устрашение ударом по НАТО с территории Беларуси – это очередной шантаж.

Это игра ядерными мышцами, которую Путин сегодня применяет перед определенными событиями,

– прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Данилов подчеркнул, что НАТО своим бездействием может доиграться и оказаться под реальной угрозой.

Украине пока не нужен ядерный статус

Алексей Данилов рассказал, что рад, что наконец-то США признали свою ошибку, допустив потерю Украиной ядерного статуса в 1996 году.

"Только после этого дня они поняли, что мы отдельное государство, которое имеет право двигаться своим путем, к сожалению, большой ценой", – отметил он.

По его словам, сейчас речь не идет о возвращении Украине ядерного статуса, поскольку это сложный и длительный процесс.

У бункерного деда проблемы

В то же время секретарь СНБО выразил искреннюю радость за то, что Украина прочно закрепляется на международной арене, рассказывая о визите президента страны Владимира Зеленского в Польшу.

Это демонстрирует, что глава Украины, в отличие от российского диктатора Владимира Путина, ничего не боится и не сидит в бункере, как некоторые.

Те данные, которые мы получили от человека, который сейчас находится за границей, а был в окружении Путина, имеем яркое подтверждение того, что Путин сидит постоянно только на карантине, не появляется среди людей,

– подчеркнул Данилов.

Он сообщил, что Путин настолько боится, что впускает к себе только того, кто просидел на карантине 10 дней и сделал десяток тестов.

Российских агентов выселяют из Украины

Алексей Данилов также сообщил, что в Украине начался процесс очистки от российских агентов в рясе и с крестами – представителей УПЦ МП.

"Действительно, сегодня мы не боремся с религией! Если кто-то хочет общаться с Богом, пожалуйста, общайтесь, но если Бога представляет ФСБ России, то это уже о других вещах", – предупредил секретарь СНБО, намекая на национальную безопасность Украины.

По его словам, Украина часто проводила обмены российских попов, впрочем, информация не была публичной. Так что знаменитого Пашу "Мерседеса" тоже могут обменять на украинских военнопленных, чтобы все предатели вернулись наконец туда, откуда прибыли.

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