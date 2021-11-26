У Путина ряд сценариев, – интервью со "слугой" Черневым о вторжении России и кризисе мигрантов

Ситуация на Востоке становится все более угрожающей для Украины. Российский президент Владимир Путин имеет несколько сценариев развития событий.

Об этом в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале отметил депутат от "Слуги народа" Егор Чернев. Также он рассказал о миграционном кризисе, кадровых изменениях в политсиле, реформах в Украине, объединении Дмитрия Разумкова и прокомментировал фотографию Арсена Авакова.

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О вторжении России

Начнем с угроз. Насколько они реальны?

У Владимира Путина на столе, я думаю, сейчас лежит несколько сценариев развития событий. Он пытается повышать ставки, "играть мышцами", показывая Западу, что нужно идти на их условия. В частности это касается "Северного потока-2".

Они пытались газовым шантажом ускорить сертификацию этого трубопровода, но не получилось. Поэтому получили совершенно противоположную реакцию.

Суд Германии приостановил сертификацию из-за непонятных бенефициаров и поставщиков. В то же время Путин понимает, что сама Европа берет на себя обязательство перевести максимум своих энергетических ресурсов с нефти или газа на возобновляемые, более экологичные.

У них остается очень мало времени. Поэтому они пытаются давить на Европу с разных сторон, в частности скоплением войск у украинской границы.

. Российский газопровод "Северный поток-2", который строили в обход Украины, уже готов. Сейчас он находится в процессе сертификации. Немецкий регулятор 16 ноября остановил процедуру – до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG в Германии.

На это мы видим реакцию Запада. Она является достаточно четкой и понятной, если сравнивать даже с 2014 годом, когда было просто беспокойство. Есть достаточно четкие месседжи от Бориса Джонсона о том, что Европа должна определяться: она с российским газом или с Украиной.

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Также помощь усиливают Соединенные Штаты Америки. Есть реакция Германии на "Северный поток-2". То есть:

один из сценариев – напугать , чтобы Европа пошла на уступки и сертификация ускорилась;

, чтобы Европа пошла на уступки и сертификация ускорилась; другой – прямое вторжение.

Я оцениваю этот сценарий как менее вероятный. Они пытаются "прощупать", куда можно зайти и как будет реагировать на такие заигрывания Запад. Фактически Европа показывает, что в случае продвижения дальше это дорого будет стоить. Имею в виду экономические санкции, возможные отключения от SWIFT.

Что такое SWIFT Это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Мировые финансовые учреждения с помощью SWIFT могут отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной стандартизированной и надежной форме. Среди самых известных случаев отсоединения от этой системы – отключение Ирана.

О поддержке Украины

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель говорил: "У нас нет военного союза с Украиной. Поэтому если возникает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине перед фактом того, что может произойти на границе. Мы будем продолжать действовать так же, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе".

Не мы ли стоим восьмой год на защите границ Европы? Что делает наша делегация в Парламентской ассамблее Организации Североатлантического договора, если об Украине не вспоминают даже наши соседи?

Здесь очень много на что можно ответить.

Во-первых

Боррель говорит о том, что военную помощь Украине они не предусматривают, но в частности об экономической, энергетической и финансовой (усиление санкций) вспоминает.

Во-вторых

Европа – неоднородна. Есть действительно наши абсолютные сторонники и те, кто боятся спровоцировать Россию. Они об этом говорят.

Однако на каждой сессии Парламентской ассамблеи НАТО мы напоминаем о том, что как раз таки Украина является восточным флангом НАТО и защищает не только свои границы, но и стран-членов Альянса.

В частности следующей может, к сожалению, стать Польша. Она это понимает и поддерживает нас в этом. Также страны Балтии нас поддерживают.

Последняя Парламентская ассамблея, заседание которой состоялось в Лиссабоне, приняла достаточно жесткий доклад и резолюцию по России, как одной из основных угроз евроатлантической безопасности.



Карта оккупированных Россией территорий / инфографика 24 канала

Там достаточно четко прописали, что отношения НАТО и России сейчас находятся на самом низком уровне с конца холодной войны. Страны Альянса также понимают, кто такая Россия, кто такой Владимир Путин и готовы отвечать им на гибридные вызовы, дезинформацию и коррупционный подкуп чиновников в этих странах.

У нас есть такие сторонники как Польша, страны Балтии, Соединенное Королевство, которые отмечают, что действительно будут защищать Украину. Они понимают, что даже та же Польша или страны Балтии могут быть следующими, а в России диктатура, которая не остановится, пока не изменится режим.

Есть ли понимание, кто наши друзья, а кто пока пытается сохранять нейтралитет в этой ситуации? Помню, как мы хотели подписывать односторонние договоры с каждой страной НАТО об их поддержке или иной позиции относительно вступления Украины в Альянс.

Мы такие меморандумы действительно подписываем. Недавно президент на климатической конференции в Глазго подписал (меморандум – 24 канал), если я не ошибаюсь, со Словакией, о том, что она поддерживает евроатлантический путь Украины.

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Так мы собираем одно за другим отношение стран к нашему вступлению. Параллельно прорабатываем то, чтобы этот вопрос поднимали как на саммитах глав стран, так и на саммитах министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Мы на парламентском уровне проводим двусторонние встречи, в частности с делегациями стран-членов НАТО относительно того, чтобы вопрос получения Украиной ПДЧ (плана действий по членству в НАТО – 24 канал) уже подняли в конце этого месяца (ноября – 24 канал) – в начале декабря (на саммите министров иностранных дел).

Мы обращаемся к делегациям, например, Великобритании, Польши, Португалии (было множество двусторонних встреч) для того, чтобы они обратились к своим министрам иностранных дел и все таки подняли тот вопрос, который поставили в 2008 году в Бухаресте: что Украина должна получить ПДЧ после оценки выполнения своих летних программ.

О проблемах реформ

! Украина выполняет программы уже 13 лет, но общей оценки государство пока не получило.

Мы постоянно слышим от представителей власти, что нам не дают четких ответов о получении ПДЧ для вступления в НАТО. Не считаете ли вы, что проблема прежде всего в том, что власть провалила необходимые реформы? Реформу Службы безопасности, которую не могут запустить, реформу разведки, реформу сферы оборонных закупок, с которыми в 2021 году у нас огромные проблемы. Возможно, проблема лежит исключительно на украинской власти?

Каждый год мы получаем эти годовые национальные программы. Согласовываем их в начале года и проходимся по тому, что сделали, в конце каждого года. Мы получаем достаточно положительную оценку от штаб-квартир НАТО.

Пройдемся по реформам, на которых подчеркивает именно НАТО. Закон о разведке и дал толчок к реформе разведки. Сейчас мы получили статус EOP (Enhanced Opportunity Partnership), то есть партнеры с расширенными возможностями, который в частности предусматривает получение разведданных от стран-членов НАТО в почти мгновенном режиме.

Если бы мы и наша разведка были не готовы к получению таких данных, то я думаю, что мы бы не получили такой статус. Действительно, у нас есть некоторые проблемы с имплементацией этих оборонных закупок. Мы приняли этот законопроект.

Мы уже год об этом говорим…

Поэтому уволили вице-премьер-министра Олега Уруского, который за это отвечал. Надеюсь, что Павел Рябикин придаст скорости этим процессам. Законопроект или же реформа СБУ уже готова ко второму чтению. Его заспамили – примерно 3 тысячи правок. Думаю, на следующих неделях его вынесут в зал.

Мы имеем письмо от ЕС, США, НАТО о том, что если в этой редакции, в какой он выходит из комитета, его примут, то это будет соответствовать стандартам НАТО и будет означать, что реформа идет.

Также комитет национальной обороны и разведки разрабатывает закон о государственной тайне.

Помню, как Владимир Зеленский ездил к Джо Байдену и говорили о реформах: что обещаем и главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры избрать, и реформу судов провести. Но все же пока стоим там, откуда стартовали – проголосовали, но еще не началась реформа. Насчет САП, кажется, тоже тронулись с места, но не могут определить, кто набрал больше баллов.

Реформа все же началась. Проблема была в Этическом совете. Его формирование должно происходить с представителями международных экспертов и Совета судей.



Чернев: "Судебная реформа началась" / Фото пресс-службы Совета судей

У Совета судей было время, которое они не использовали, поэтому вступила в силу Этическая комиссия из состава международных экспертов. То есть она уже началась. Мы как-то сдвинули этот процесс с мертвой точки. По САП не готов прокомментировать…

Конкурс тянется очень давно, уже якобы вышли на финальный этап, но никак не могут посчитать баллы тех, кто претендует на кресло главы САП. Это именно то, что мы обещали партнерам. Вопрос – могут ли наши партнеры продолжать нам доверять, если мы не выполняем обещания.

Не все обещания не выполняются.

О мигрантах на границе

Миграционный кризис и Беларусь – исключительно гениальные планы Александра Лукашенко или совместный замысел Союзного государства?

Я не верю в гениальные планы Лукашенко. Верю в то, что это фактически уже единственное государство – Россия с Беларусью. Именно для того, чтобы снизить внимание Польши к Украине, они провоцируют миграционный кризис. Это все пазлы одной картины:

и войска у наших границ;

и миграционный кризис;

и газовый шантаж насчет Nord Stream.

Это все один план России. Это искусственно спровоцированный кризис России.

Что делать Украине в этой ситуации? Потому что там у нас войска на границах, мигранты, с другой стороны – Венгрия, которая демонстрирует, что дружит с Россией, и газ, который Европе нужен, но она опирается "Северному потоку-2". Какой у нас есть план?

У нас есть несколько планов развития событий:

армейский;

экономический;

дипломатический.

На внутриполитической арене или на внутренней среде мы должны готовиться и готовимся. Эшелонную оборону уже выстроили не только по границе линии разграничения, но и с российской границей по всей длине. В то же время усиливают границу с Беларусью. Это первый – военный план.

Стену строим?

Здесь стена не поможет абсолютно. Должна быть эшелонная оборона в несколько границ и усиление – не только собственным вооружением, но и вооружением наших партнеров. Это вторая составляющая.

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Мы проводим двусторонние переговоры с нашими партнерами по поставкам нам новейшего вооружения. В частности с США, Великобританией, Турцией мы строим сейчас и совместные фрегаты, и Bayraktar закупаем.

Третье направление – это дипломатическое. Мы прорабатываем, как может отреагировать Запад на российскую агрессию. Мы видим, что реакция достаточно четкая.



Сравнение мощностей Украины и России, по состоянию на апрель 2021 года / инфографика 24 канала

О Буймистер, Дмитруке и Разумкове

Вспомним тех, кого с вами больше нет – Людмилу Буймистер и Артема Дмитрука. Были ситуации, когда последний и атаковал НАБУ, и лоббировал интересы Арсена Авакова, но исключили его лишь на прошлой неделе. Что стало финальной точкой, почему до этого момента его держали?

Последней каплей стало, так понимаю, разница во взглядах. Потому что господин Дмитрук перешел в группу Разумкова, который сейчас уже не в нашей команде и имеет свое видение то ли развития событий, то ли своего личного.

Мы не можем держать людей, которые уже позиционируют себя как другую политическую силу.

Фактически то же происходит с госпожой Буймистер, которая единственная голосовала, например, против закона об олигархах. Почему? Остается вопрос. Возможно, она связана с какими-то олигархами.

В "Слуге народа" предположили, что Людмила Буймистер может создать свою политическую силу.

Возникает диссонанс, например, по ситуации с Дмитрием Разумковым. В этой ситуации вы на самом деле колебались. В частности на съезде партии "Слуга народа" в Трускавце в ответ на вопросы журналистов Вы сказали, что, видимо, не будете подписываться за отставку Дмитрия Разумкова. Вы действительно до последнего не понимали, в какую игру играет Виктор Медведчук?

Я не подписал (письмо за отставку Разумкова – 24 канал), кстати. Я проголосовал за отставку, но не подписал. Тогда я как раз журналистам сказал, что перед тем, как подписывать, хочу поговорить с Разумковым.

Вам удалось поговорить?

Да, у нас был получасовой разговор. В день или канун голосования утром мы встретились. Это несколько не по-мужски за спиной ставить подпись. Я хотел поговорить с ним и все те претензии или вопросы, которые у меня остались, поставить ему, сказать о своей позиции. Я считаю, что это правильно.

Господина Разумкова не было в Трускавце, не знаю, почему он не приехал. Если бы была одна сторона, которая говорит, в чем виноват Разумков, другая – Разумков, который говорит, почему так сделал – тогда было бы правильнее. Тогда я бы спокойно поставил подпись или нет (если бы Разумков убедил меня, что он был прав).

Что известно об отставке Разумкова Дмитрия Разумкова Дмитрия Разумкова отправили в отставку в начале октября 2021 года. В начале октября он заявил, что создает собственную политическую силу "Разумная политика" , в которую вошли 24 парламентария.

У меня была встреча один-на-один с Разумковым. Я задал ему вопрос, почему он не голосовал на Совете нацбезопасности и обороны за санкции в отношении Медведчука. Его ответ был, что это вне закона и это должен решать суд. Меня несколько удивляет такой ответ.

Закрытие пророссийских каналов поспособствовало уменьшению влияния пророссийской "Оппозиционной платформы – за жизнь" – здесь у меня вопросов вообще нет. Следующим был вопрос относительно закона об олигархах, требовал ли от него регламент присылать в Венецианскую комиссию законопроект.

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Он говорил, что нет. Тогда почему прислали именно первый вариант, который еще был сырой? То есть он был не финальный, там не о чем было говорить, давать заключения Венецианской комиссии.

Он это аргументировал тем, что к нему подошли 4 фракции и попросили прислать. У меня был встречный вопрос: "А кто стоит за теми четырьмя фракциями? Не олигархи?". Ответы на все вопросы, которые я ему задал, меня как раз и лишили колебаний.

Вы считаете, этот состав парламента сможет его поддержать?

Я надеюсь на это. Его бы должны были поддержать, на самом деле, еще при предыдущем созыве, но его тогда даже не зарегистрировали. Посмотрим, что будет в этом (созыве – 24 канал). Должны до конца каденции, все же, это сделать.

О Камельчуке

Я вспомнила об еще одном одиозном персонаже – Юрии Камельчуке и его высказываниях относительно "вымышленного" COVID-19, лекарств, требований соблюдения прав при входе в Верховную Раду. Почему он до сих пор во фракции и не отличаются ли его взгляды на дальнейшее развитие Украины как, например, у того же Дмитрука?

Вопрос, почему он до сих пор с нами, – это к руководству фракции. Его позиция имеет право на существование. Он считает, что его права нарушают. Однако мое мнение, что, не обеспечивая себя вакциной, человек подвергает опасности не только себя, но и окружающих.

"Слуга" Камельчук поскандалил с охраной Верховной Рады. Он решил потребовать у них результаты ПЦР-тестов.

Это безответственная позиция, которая влияет на близких людей и не только. У меня был частный разговор с господином Камельчуком, почему он так считает. Еще в начале пандемии он публично об этом высказывался, сейчас он говорит, что это его личная позиция и он "не будет педалировать" эту историю в медиа. Однако имеем то, что имеем.



Камельчук считает, что его права нарушают, – Чернев / Фото "Слово и дело"

Он выступает на очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы против введения паспортов вакцинации. Чем лучше Камельчук от Остапа Стахива?

Хороший вопрос. Очень странно, что позиция президента, фракции, вообще позиция здравого смысла – нужно вакцинироваться, но некоторые члены команды антивакцинаторы. Господин Разумков, кстати, также является антивакцинатором…

Он прикрывался тем, что переболел уже дважды, поэтому долгое время избегал вакцинации и разговоров на эту тему. А вот что касается Камельчука – каждый может иметь свое мнение, но когда ты народный депутат и к тебе прислушиваются люди, то позиционировать такое мнение в массы означает быть пропагандистом.

Решение об исключении принимает фракция, но я думаю, что мы можем поднять этот вопрос на заседании.

О МФО Разумкова

Что касается межфракционного объединения Разумкова, не перетягивает ли он таким образом голоса? Потому что это МФО сейчас – одно из крупнейших.

Одним из крупнейших является МФО "Ценности. Достоинство. Семья" Святослава Юраша. В него входит более 300 народных депутатов. Однако нужно понимать, что такое межфракционное объединение – это форма, с которой взаимодействуют на неофициальном уровне депутаты. Оно не имеет структуры, хоть там есть председатель и члены.

. МФО "Ценности. Достоинство. Семья" – это крупнейшее межфракционное депутатское объединение, которое содержит 307 народных избранников от каждой фракции и группы в парламенте.

Решения МФО не являются обязательными к исполнению ни его членами или даже членами.. Это клуб по интересам, поэтому я бы не придавал большое значение именно его форме.

Однако это указывает на перечень людей, которые себя определили как сторонники политики господина Разумкова. Их сейчас 25, большая часть из них – это коллеги из "Слуги народа". Один из этих членов уже вышел из МФО – это Владимир Кабаченко из "Батькивщины".

Рейтинг "Слуги народа"

Рейтинг партии "Слуга народа" очень стремительно падает. На парламентских выборах вы с коллегами взяли 43% голосов избирателей. Почти 2 года мы видели цифры поддержки на уровне плюс-минус 25%, но только за последние месяцы эта цифра рухнула до 18%. Против вас объединились все партии оппозиции с поддержкой олигархов. С таким раскладом сохранится ли партия на следующих выборах?

Это нормальный процесс – с течением времени терять рейтинги, особенно провластной партии. Если мы посмотрим на все предыдущие созывы, происходило у всех примерно одно и то же.

В то же время уже на третий год каденции мы остаемся с самым высоким рейтингом. Конечно, мы должны реагировать на вызовы и то, что происходит в обществе, обратную связь. Именно для того мы шли во власть, чтобы понимать, что происходит и реагировать вовремя.

Сейчас у нас есть некоторый отток рейтинга, но если посмотреть на динамику, то мы уже "проседали" ниже, чем 20%, поднимались снова выше 20%. Это такая волатильность, нормальная для работы провластной партии.



Чернев: "В следующий парламент "Слуга народа" пройдет" / Фото с сайта политсилы

Я считаю, что партия останется. Говорить о монобольшинстве следующего состава, пожалуй, не о чем. Но я думаю, что в следующий парламент "Слуга народа" пройдет.

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Лично меня удивили 23% тех, кто считает, что мы движемся правильно, и 69% тех, кто считает, что мы идем неправильным путем. Через 2 года после 70% выполненных обещаний у президента Зеленского народ говорит, что мы идем не туда. От чего зависит это мнение и что может не нравиться?

На чем строится мнение общества? Я думаю, что больше всего из СМИ, которые подают определенную информацию.

Это неотделимая часть, но все-таки большинство людей смотрит на кошелек (стало ли там больше денег), на цены в магазине (насколько они доступны).

Средняя зарплата у нас самая высокая за все времена независимости – это 14 тысяч гривен.

Средняя зарплата – да. Прожиточный минимум обещали и 2 года не могут поднять до нормального уровня, который должен быть минимум 4,5 тысячи гривен, минимальная пенсия...

Минимальная пенсия индексируется. Мы поднимали ее и в 2020 году, и в 2021 году, есть и "ковидные" доплаты. Бюджет не резиновый ... Даже наши оппоненты соглашаются с тем, что тот бюджет, который принимают на 2022 год, максимально сбалансирован.

Там есть четкие приоритеты по медицине, обороне, в том числе и пенсионное обеспечение и обеспечение военнослужащих, которые сейчас имеют не очень большие зарплаты. Мы поднимаем их из года в год.

У нас есть много позитивных сдвигов, даже о парламенте и реформах по антикоррупционной политике. В то же время мы видим, что акценты смещаются на несколько другие вопросы, к сожалению.

На телеканалах, которые принадлежат господину Ахметову, мы видим однобокое изложение и это формирует мнение о том, что мы идем куда-то не туда. Но я с уверенностью могу сказать, что на международной арене у нас есть достаточно существенное продвижение в отношениях с теми же США, улучшение и увеличение военной помощи с Соединенным Королевством. Даже с НАТО, мы видим сигналы более четкие в самых скептических странах.

О фотографии Авакова

Мы увидели замечательную фотографию, которую выложил Арсен Аваков. На одной фотографии был врач Евгений Комаровский, Дмитрий Гордон, Савик Шустер, Владимир Гройсман.

А фотографировал это, видимо, Ринат Леонидович (Ахметов – 24 канал).

Фотографировал, видимо, Ахметов, – Чернев / Фото из Фейсбука Авакова

Возможно. Эту группу людей, которая в 2019 году поддерживала Зеленского, вашу политсилу, а сейчас выступает против, воспринимаете за конкурентов?

Нужно посмотреть на историю этих людей. Они не впервые меняют союзников. Аваков работал в прошлых правительствах, а Гройсман – с Петром Порошенко был в команде.

Когда конъюнктура изменилась, они пришли к президенту Зеленскому. Сейчас они чувствуют отток рейтингов и начали менять союзников, идти с другими олигархами или собственной командой. Доверять таким людям, которые во время изменения конъюнктуры трансформируют свои политические или идеологические взгляды – это не делает их конкурентами.

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Посмотрим на их рейтинги в ближайшем будущем. Тот же господин Разумков сейчас имеет все еще рейтинг, который получила должность спикера Верховной Рады. Не имея этой должности, посмотрим по динамике рейтинга за несколько месяцев, удержится ли он.

Будет ли действительно понятным господин Разумков для того электората, людей, на которых он опирается. Мне не понятна его политика. Он старался быть добрым для других – и якобы проукраинский, и заигрывал с Югом и Востоком. Здесь нужно как-то определяться.