И хоть в тюрьму отправить убийц не смогли, их все же ждет наказание. Об этом стало известно 16 июня.

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Как накажут убийц

Подростков признали виновными в нарушении статьи Уголовного кодекса. Их судили за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Ребят направили в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков.

Там они проведут 2 года. Это самое жесткое наказание, которое было возможно.

Такое решение приняли аргументированно. В прокуратуре сообщили, что подростки вышли из-под контроля родителей, негативно характеризуются и не поддаются воспитательному воздействию.

В каком суде проходило заседание не сообщили. Также неизвестно, понесут ли какую-то ответственность их родители.

Кратко об этом убийстве