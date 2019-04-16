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      Убийство ювелира Киселева: суд избрал меру пресечения подозреваемым

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      Суд избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве ювелира Киселева
      Суд избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве ювелира Киселева / Фото с Facebook-страницы прокуратуры Киева

      Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения трем подозреваемым в убийстве Киселева в виде содержания под стражей на 2 месяца без права залога.

      На Facebook-странице прокуратуры Киева указано, что суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора.

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      Что известно об убийстве Киселева?

      Ювелира и бизнесмена Сергея Киселева убил мужчина в полицейской форме, попав ему в голову, 5 марта в Киеве. В момент выстрела тот находился за рулем автомобиля. Киселев скончался на месте происшествия. Следует отметить, что имя Киселева фигурировало в громком деле "бриллиантовых прокуроров".

      В чем суть скандала "бриллиантовых прокуроров"?

      В начале июля 2015 года СБУ провела обыск в главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины. В результате обыска был задержан первый заместитель начальника ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. Они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 миллиона 150 тысяч гривен. Также во время обысков у Шапакина было изъято 500 тысяч долларов, а у Корнийца – много ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова. После этого скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

      При чем здесь Киселев?

      В свое время у убитого владельца ювелирного завода Сергея Киселева правоохранители изъяли драгоценности и другие материальные ценности. Произошло это в рамках уголовного дела еще во времена президента-беглеца Виктора Януковича. Впоследствии эти же ценности и материальные ценности следователи обнаружили после открытия дела о взяточничестве так называемых "бриллиантовых прокуроров" Александра Корнийца и Владимира Шапакина.

      Кого задержали по подозрению в убийстве Киселева?

      По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведения следственных действий было установлено, что убийство Киселева совершили из корыстных побуждений.

      Так, среди трех задержанных по подозрению в убийстве – двое бывших сотрудников правоохранительных органов. Разоблачили злоумышленников, когда они готовились к еще одному нападению. Как говорят в полиции, нападение хотели осуществить на семью и друзей Киселева.

      В ходе обысков в квартире подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли картину, которая по предварительным данным может быть похищенной из музея в городе Нанси во Франции работой Поля Синьяка стоимостью 1,5 миллионов долларов США.

      Смотрите видео: полиция задержала подозреваемых в убийстве ювелира Киселева

       

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Арест Убийство Сергея Кисельова
      Источник: 24 канал
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