Убитого пророссийского боевика "Гиви" вызвали в суд на Днепропетровщине

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вызвал на заседание погибшего командира пророссийских боевиков "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви".

Соответствующее объявление опубликовано в выпуске "Правительственного курьера" от 30 марта.

В тексте повестки говорится, что Толстых обвиняется в совершении следующих уголовных преступлений: создание террористической группы, планирование, подготовка и ведение агрессивной войны, террористический акт, незаконное лишение свободы или похищение человека, нарушение законов и обычаев войны.

Читайте также: У Путина предложили увековечить "Гиви" в названии нового вооружения

Председательствующей судьей в этом уголовном производстве выступает судья Наталья Самоткан.

После опубликования объявления в прессе обвиняемый считается уведомленным о времени и месте рассмотрения дела. В случае неявки обвиняемого дело будет рассмотрено без его участия,

– говорится в судебной повестке.

Согласно объявлению, подготовительное судебное заседание запланировано на 5 апреля.



Судовая повестка для "Гиви"

Напомним, 8 февраля 2017 года Михаил Толстых "Гиви" погиб в результате взрыва в собственном кабинете.