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Участник ДТП набросился на ножом на патрульную во Львове: 28-летней женщине нужна операция

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Участник ДТП набросился на ножом на патрульную во Львове: 28-летней женщине нужна операция

Вечером 13 мая во Львове на улице Стрыйской неизвестный атаковал ножом сотрудницу патрульной полиции. 42-летний мужчина является участником дорожно-транспортного происшествия, а представитель правоохранительных органов прибыла на место инцидента для оформления соответствующего протокола и выяснения обстоятельств.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба МВД Украины.

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«Экипаж Управления патрульной полиции Львовской области оформлял дорожно-транспорта происшествие - столкновение автомобилей Skoda Octavia и Lexus. Во время оформления ДТП 42-летний водитель Skoda, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия. При этом мужчина нанес полицейской ножевые ранения. Напарник раненого был вынужден применить табельное огнестрельное оружие», – рассказывают правоохранители.

По их словам, после, поскольку мужчина не отреагировал на предупредительный выстрел, то патрульный ранил нападавшего в ногу и задержал его.

«На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства», – добавляют в МВД.

Кроме того подчеркивается, что сейчас и полицейский, и задержанный находятся в больнице: 28-летней патрульной проводят срочную операцию, а жизни нападающего ничего не угрожает.

Добавим, что депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook обнародовал фото с места инцидента. Также он отмечает, что сейчас продолжается сбор крови для пострадавшей.

Напомним, похожий случай произошел в Черновцах в начале апреля – тогда также во время оформления дорожно-транспортного происшествия группа парней дерзко напала на полицейских.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Львова Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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