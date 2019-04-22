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      Участники акции благодарности Порошенко освистали съемочные группы NewsOne и 1+1: видео

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      Под Администрацией Президента люди выкрикивали "Позор!" съемочной группе NewsOne
      Под Администрацией Президента люди выкрикивали "Позор!" съемочной группе NewsOne / Кадр из видео

      После того, как украинцы провели акцию благодарности Петру Порошенко под Администрацией Президента, на месте вспыхнул конфликт между участниками акции и журналистами NewsOne.

      Более 7 тысяч украинцев 22 апреля собрались под АП, чтобы поблагодарить Порошенко за 5 лет его работы и попрощаться с ним. Глава государства вышел к людям с женой Мариной и произнес речь.

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      После акции люди обступили съемочную группу NewsOne, начали обзывать журналистов пропагандистами и теми, кто работает на Россию и создает фейки. Причиной такой эмоциональной реакции людей стало то, что журналист телеканала заявил, что присутствующие – работники фабрики Roshen. В ответ журналисту раздавались крики с требованиями, чтобы не выдумывал.

      Смотрите видео, как украинцы выкрикивали "Ганьба!" съемочной группе NewsOne:

      Смотрите видео конфликта между украинцами и корреспондентом NewsOne:

      Кроме того, еще во время акции люди освистали съемочную группу телеканала "1+1". Участники акции помешали журналистам снять сюжет криками "Ганьба!", "Ганьба "плюсов!" и "Журна*люхи".

      Смотрите видео, как люди выкрикивали "Ганьба!" журналистам "1+1":

      Смотрите видео, как люди освистали съемочную группу "1+1":

      Результаты выборов президента Украины?ЦИК уже подсчитала почти 100% голосов после второго тура выборов. Сейчас Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,46%. Официальные результаты выборов президента ЦИК планирует объявить после Пасхи. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня.

      blog_ava
      Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах
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      Теги: Выборы Президента 2019 Рошен Пикет Протесты Медиа Журналисты Петр Порошенко Администрация Президента Новости Киева Новости Украины
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