20:12
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
23°C 18°C
  • воскресенье
    24°C 18°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, сегодня
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости науки

Ученые нашли двойника гигантской экзопланеты

52 Читати новину українською
У экзопланеты нашли двойника
У экзопланеты нашли двойника / Naked Science

Астрономы нашли загадочного двойника одной из наиболее изученных экзопланет Бета Живописца b.

Об этом сообщает Naked Science.

Бета Живописец b имеет массу в семь раз большую массы Юпитера и в 1,65 раз больший диаметр. Он возглавляет группу молодых звезд, которые вместе двигаются и, вероятно, имеют общее происхождение

У другой звезды этой группы ученые недавно обнаружили планету, которая является почти точной копией Беты Живописца b. Планета-двойника имеет название 2MASS 0249c и является интригуще похожей на Бету Живописца b.

Читайте также: Астрономы случайно сделали снимок молодой экзопланеты

Несмотря на общую схожесть, звезда и ее двойник формировались в разных условиях и совершенно по-разному. Так, Бета Живописец b вполне укладывается в традиционные представления об образовании газовых гигантов из протопланетного облака.

Однако в облака-предка 2MASS 0249, по мнению ученых, просто не было достаточно материала для рождения такой большой планеты. Ученые предполагают, что дополнительное вещество она получала за счет притока извне.

Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
сегодня, 19:01 13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
Блог Медіа 573
Чому у МОЗ почали активно вивчати умови контрактів ректорів медвишів
сегодня, 18:00 Чому у МОЗ почали активно вивчати умови контрактів ректорів медвишів
Тетяна Мартинюк 57
Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
сегодня, 17:00 Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
Олександра Устінова 135
Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
сегодня, 13:06 Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
471
Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
сегодня, 16:05 Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
Тимур Чмерук 820
Экс-советник Путина рассказал о подготовке России к большой войне
 29 мая 2016 , 10:15
Украина начала строительство "Стены" на границе с Россией
 14 мая 2016 , 18:36
Вакарчук обратился к Порошенко с резким заявлением: Господин Президент, где изменения в стране?
 23 января 2016 , 23:45 68
СМИ обвиняют Авакова в неуплате налогов в особо крупных размерах
 14 января 2016 , 17:59
Самый большой летательный аппарат в мире готовят к первому полету
 7 марта 2016 , 08:15
Почему утопили последний грандиозный космический проект СССР
 20 февраля 2016 , 23:34
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук