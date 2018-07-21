Ученые нашли двойника гигантской экзопланеты

Астрономы нашли загадочного двойника одной из наиболее изученных экзопланет Бета Живописца b.

Об этом сообщает Naked Science.

Бета Живописец b имеет массу в семь раз большую массы Юпитера и в 1,65 раз больший диаметр. Он возглавляет группу молодых звезд, которые вместе двигаются и, вероятно, имеют общее происхождение

У другой звезды этой группы ученые недавно обнаружили планету, которая является почти точной копией Беты Живописца b. Планета-двойника имеет название 2MASS 0249c и является интригуще похожей на Бету Живописца b.

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Несмотря на общую схожесть, звезда и ее двойник формировались в разных условиях и совершенно по-разному. Так, Бета Живописец b вполне укладывается в традиционные представления об образовании газовых гигантов из протопланетного облака.

Однако в облака-предка 2MASS 0249, по мнению ученых, просто не было достаточно материала для рождения такой большой планеты. Ученые предполагают, что дополнительное вещество она получала за счет притока извне.

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