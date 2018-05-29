Ученые обнаружили новое небесное тело: фото

Канадские астрономы смогли разглядеть радиопульсар B1957+20 в высокой угловой разрешающей способности, которая примерно соответствует его радиусу – 10 километров. В обнаружении тела ученым помог компаньон нейтронной звезды – коричневый карлик, плазму которого рассматривают в качестве гравитационной линзы во время затмения.

Об этом сообщает журнал Nature.

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Группа астрономов под руководством Роберта Мейна из Университета Торонто изучила 9,5 часов данных, полученных с помощью телескопа Уильяма Гордона в Обсерватории Аресибо в июне 2014 года.

Ученые отметили, что наиболее сильные радиоимпульсы пульсара встречаются с периодичностью, которая соответствует вращению компаньона и самой нейтронной звезды, а именно в периоды затмения, которые обычно продолжаются от 40 минут до часа. В это время радиоимпульс увеличивается за счет потоков плазмы – ионизированного газа, окружающего коричневого карлика, компаньона "Черной вдовы". Плазма компаньона действует в качестве гравитационной линзы, усиливая излучение.



Данные радиоизлучения, которые получили ученые

Проведенные наблюдения показывают, как радиоимпульсы усиливаются в зависимости от положения тела относительно близлежащего источника плазмы: в данном случае – коричневного карлика. В дальнейшем это также может помочь подробнее изучить увеличение импульсов быстрых радиовсплесков, которые, согласно недавно полученным данным, как раз формируются вблизи нейтронных звезд.

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Что такое "Черная вдова"?Радиопульсар B1957+20 (также известный как "Черная вдова") – это нейтронная звезда, которая входит в двойную систему в созвездии Стрелы. Пульсар вращается совместно с компаньоном – маломасивним коричневым карликом – с периодом 9,2 часа. Данные о системе были впервые получены с телескопа в обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико) еще в 1988 году: пульсар находится на расстоянии 6500 световых лет от нас, а нижний порог его массы составляет более 1,6 массы Солнца.