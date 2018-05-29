23:33
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 11°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, сегодня
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Космос
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Ученые обнаружили новое небесное тело: фото

55 Читати новину українською
Ученые обнаружили новое небесное тело
Ученые обнаружили новое небесное тело / Фото из открытых источников

Канадские астрономы смогли разглядеть радиопульсар B1957+20 в высокой угловой разрешающей способности, которая примерно соответствует его радиусу – 10 километров. В обнаружении тела ученым помог компаньон нейтронной звезды – коричневый карлик, плазму которого рассматривают в качестве гравитационной линзы во время затмения.

Об этом сообщает журнал Nature.

Читайте также: Как будет происходить колонизация Луны: Джефф Безос поделился планами

Группа астрономов под руководством Роберта Мейна из Университета Торонто изучила 9,5 часов данных, полученных с помощью телескопа Уильяма Гордона в Обсерватории Аресибо в июне 2014 года.

Ученые отметили, что наиболее сильные радиоимпульсы пульсара встречаются с периодичностью, которая соответствует вращению компаньона и самой нейтронной звезды, а именно в периоды затмения, которые обычно продолжаются от 40 минут до часа. В это время радиоимпульс увеличивается за счет потоков плазмы – ионизированного газа, окружающего коричневого карлика, компаньона "Черной вдовы". Плазма компаньона действует в качестве гравитационной линзы, усиливая излучение.

Дані радіовипромінювання, які отримали вчені
Данные радиоизлучения, которые получили ученые

Проведенные наблюдения показывают, как радиоимпульсы усиливаются в зависимости от положения тела относительно близлежащего источника плазмы: в данном случае – коричневного карлика. В дальнейшем это также может помочь подробнее изучить увеличение импульсов быстрых радиовсплесков, которые, согласно недавно полученным данным, как раз формируются вблизи нейтронных звезд.

Читайте также: В NASA показали невероятные фото с поверхности Юпитера

Что такое "Черная вдова"?Радиопульсар B1957+20 (также известный как "Черная вдова") – это нейтронная звезда, которая входит в двойную систему в созвездии Стрелы. Пульсар вращается совместно с компаньоном – маломасивним коричневым карликом – с периодом 9,2 часа. Данные о системе были впервые получены с телескопа в обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико) еще в 1988 году: пульсар находится на расстоянии 6500 световых лет от нас, а нижний порог его массы составляет более 1,6 массы Солнца.

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук