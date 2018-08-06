Ученые создали искусственную кожу, которая может заменить фитнес-трекеры

Китайские ученые разработали искусственную электронную кожу, которая может играть роль такого себе переносного электронного устройства для мониторинга состояния здоровья.

Об этом пишет nv.ua.

Ученые из китайского университета Цинхуа создали искусственную кожу в технологии лазерного скрайбирования, то есть нанесение линейных надрезов определенной глубины на поверхность.

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Эта электронная кожа имеет название e-skin и так сказать имитирует живую кожу человека. Она может измерять давление, температуру и тому подобное, то есть функционал похожий как у фитнес-трекера. При чем кожа может переноситься не только на тело человека, но и на другие объекты, такие как листья и шелк.

Китайские ученые считают, что электронная кожа имеет большой потенциал, в частности для применения в области здравоохранения и искусственного интеллекта.

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