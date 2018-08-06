22:43
6 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 19°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, сегодня
Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова
Вєсті.UA
20:37, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ученые создали искусственную кожу, которая может заменить фитнес-трекеры

17 Читати новину українською
Ученые создали искусственную кожу
Ученые создали искусственную кожу / Фото из открытых источников

Китайские ученые разработали искусственную электронную кожу, которая может играть роль такого себе переносного электронного устройства для мониторинга состояния здоровья.

Об этом пишет nv.ua.

Ученые из китайского университета Цинхуа создали искусственную кожу в технологии лазерного скрайбирования, то есть нанесение линейных надрезов определенной глубины на поверхность.

Читайте также: Ученые создали костюм, который усиливает мышцы человека

Эта электронная кожа имеет название e-skin и так сказать имитирует живую кожу человека. Она может измерять давление, температуру и тому подобное, то есть функционал похожий как у фитнес-трекера. При чем кожа может переноситься не только на тело человека, но и на другие объекты, такие как листья и шелк.

Китайские ученые считают, что электронная кожа имеет большой потенциал, в частности для применения в области здравоохранения и искусственного интеллекта.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Искусственный интеллект Фитнес-трекер
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук