Ученые создали уникального "родственника" лазера

Ученые из Имперского колледжа и Университетского колледжа в Лондоне создали первый в своем роде мазер, который способен работать в непрерывном режиме при комнатной температуре. Это достижение открывает путь к практическому применению мазеров в различных областях науки и техники.

Об этом сообщает портал Portaltele.

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В 2012 году группа ученых продемонстрировала, что мазер, созданный на базе молекул органического соединения пентацена, способен работать при комнатной температуре, производя импульсы микроволнового излучения длительностью в тысячные доли секунды. Любая попытка более длительной работы мазера приводила к плавлению его кристалла.

Мы надеемся, что наша работа позволит сделать мазеры такими же популярными, как и традиционные лазеры,

– отметил доктор Джонатан Бриз.

Как тело нового мазера ученые использовали алмаз, который самостоятельно вырастили в обогащенной азотом атмосфере. В результате этого под влиянием фокусировочного электронного луча множество атомов углерода в структуре синтетического алмаза были замещены атомами азота, формируя дефекты кристаллической решетки, известные под названием азотной вакансии (NV-центр). После этого алмаз нагрели до высокой температуры. Это позволило атомам азота и углерода сформировать пары, которые иногда используются как кубиты в квантовых технологиях.

Британские ученые создали уникальный мазер

Кристалл обработанного синтетического алмаза положили внутрь сапфирового кольца, которое выступало в роли концентратора энергии микроволновых волн, и осветили светом зеленого лазера. Проведенные эксперименты показали, что такой мазер способен работать при комнатной температуре долгое время.

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Ученые, сделавшие это открытие, считают, что созданные ими мазеры уже очень скоро могут быть использованы в различных областях, включая рентгенографию, системы безопасности аэропортов, в радиоастрономии и в системах дальней космической связи. Кроме этого, мазеры могут быть использованы в технологиях квантовых вычислений, обеспечивая управление состоянием и считывание информации, хранящейся в квантовых битах, кубитах.

Что такое мазер? Квантовый генератор, излучающий когерентные радиоволны в сантиметровом или миллиметровом диапазоне (длина волны порядка сантиметра). В 1954 году был изобретен первый квантовый генератор микроволнового излучения – мазер, который является ближайшим родственником лазера. Однако, в отличие от лазеров, которые получили очень широкое распространение, мазеры используются гораздо реже из-за того, что для их нормальной работы нужно охлаждение до температуры, близкой к температуре абсолютного нуля – минус 273 градуса Цельсия.