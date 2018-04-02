18:22
2 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
7°C 2°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 6°C
  • четверг
    13°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Космос
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ученые создали уникального "родственника" лазера

231 Читати новину українською
Ученые создали уникального
Ученые создали уникального "родственника" лазера / Portaltele

Ученые из Имперского колледжа и Университетского колледжа в Лондоне создали первый в своем роде мазер, который способен работать в непрерывном режиме при комнатной температуре. Это достижение открывает путь к практическому применению мазеров в различных областях науки и техники.

Об этом сообщает портал Portaltele.

Читайте также: Телескоп "Радиоастрон" обнаружил космическое тело размером с Солнце

В 2012 году группа ученых продемонстрировала, что мазер, созданный на базе молекул органического соединения пентацена, способен работать при комнатной температуре, производя импульсы микроволнового излучения длительностью в тысячные доли секунды. Любая попытка более длительной работы мазера приводила к плавлению его кристалла.

Мы надеемся, что наша работа позволит сделать мазеры такими же популярными, как и традиционные лазеры,
– отметил доктор Джонатан Бриз.

Как тело нового мазера ученые использовали алмаз, который самостоятельно вырастили в обогащенной азотом атмосфере. В результате этого под влиянием фокусировочного электронного луча множество атомов углерода в структуре синтетического алмаза были замещены атомами азота, формируя дефекты кристаллической решетки, известные под названием азотной вакансии (NV-центр). После этого алмаз нагрели до высокой температуры. Это позволило атомам азота и углерода сформировать пары, которые иногда используются как кубиты в квантовых технологиях.

Британские ученые создали уникальный мазер

Кристалл обработанного синтетического алмаза положили внутрь сапфирового кольца, которое выступало в роли концентратора энергии микроволновых волн, и осветили светом зеленого лазера. Проведенные эксперименты показали, что такой мазер способен работать при комнатной температуре долгое время.

Читайте также: Большая неожиданность для ученых: открыли новую галактику, которая не содержит темной материи

Ученые, сделавшие это открытие, считают, что созданные ими мазеры уже очень скоро могут быть использованы в различных областях, включая рентгенографию, системы безопасности аэропортов, в радиоастрономии и в системах дальней космической связи. Кроме этого, мазеры могут быть использованы в технологиях квантовых вычислений, обеспечивая управление состоянием и считывание информации, хранящейся в квантовых битах, кубитах.

Что такое мазер? Квантовый генератор, излучающий когерентные радиоволны в сантиметровом или миллиметровом диапазоне (длина волны порядка сантиметра). В 1954 году был изобретен первый квантовый генератор микроволнового излучения – мазер, который является ближайшим родственником лазера. Однако, в отличие от лазеров, которые получили очень широкое распространение, мазеры используются гораздо реже из-за того, что для их нормальной работы нужно охлаждение до температуры, близкой к температуре абсолютного нуля – минус 273 градуса Цельсия.

Теги: Великобритания Техно Космос
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Савченко нашли замену на посту главы Николаевской ОГА
сегодня, 18:04 Савченко нашли замену на посту главы Николаевской ОГА
73
Украинский бизнесмен сидел на
сегодня, 17:32 Украинский бизнесмен сидел на "двух стульях", изменяя Украине
351
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук