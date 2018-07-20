Ученые выяснили интересный факт о Марсе

Сложная атмосфера Марса ведет себя как единая, взаимосвязанная система, и это подтверждают многолетние наблюдения.

Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными из Университета Лестера, на базе данных, собранных космическим аппаратом Mars Express, сообщает Astronews.

Процессы, которые происходят в атмосфере Марса на низких и средних высотах, ощутимо влияют на процессы в высших слоях атмосферы.

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Понимание механизмов работы атмосферы Марса является одной из главных загадок, над которыми работает планетология. Это важно ввиду того, что атмосфера Марса постоянно вытекает в космос. Эта потеря атмосферы является важным фактором, который будет определять, возможно ли заселение планеты.

Марс уже в течение многих лет теряет часть своей некогда более плотной и влажной атмосферы. Это привело к тому, что его атмосфера стала вялой и холодной.

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