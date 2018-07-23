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Ученый сделал жуткий прогноз об апокалипсисе, который повлечет "Планета X"

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Ученый прогнозирует апокалипсис из-за "Планеты X"
Ученый прогнозирует апокалипсис из-за "Планеты X" / cienciasartes.blogspot.com

Землю ожидает неизбежный апокалипсис, который повлечет так называемая "Планета X". В этом уверяет бывший сотрудник Геологической службы США Итан Троубридж.

Об этом сообщает The Siver Telegram, передает unian.ua.

По прогнозам ученого, небесное тело, так называемая "Планета X", приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние. В результате гравитационное поле этого объекта может спровоцировать возникновение природных катаклизмов.

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В частности, на Земле образуются гигантские разломы в земной коре и извержения вулканов. Глобальная катастрофа начнется с извержения Йеллоустонского супервулкана.

К такому мнению склоняются еще ряд ученых. Однако пока прямых доказательств существования такого тела не обнаружили.

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Теги: Техно Космос Стихийный бедствия извержение вулкана
Источник: 24 Канал
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