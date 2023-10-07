Эстонские волонтеры попали под ракетный удар в Харькове

Российские оккупанты 6 октября в очередной раз ударили по Харькову. Ракета "Искандер" прилетела в нескольких десятках метров от эстонских волонтеров.

Об этом рассказали в эстонской общественной организации "Свободная Украина". Волонтерам удалось выжить.

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Эстонские волонтеры попали под обстрел

В общественной организации рассказали, что их волонтеры попали под российский обстрел в Харькове.

Сегодня утром наша общая колонна с общественной организацией "Украинская помощь" (Ukraina Abi MTÜ – 24 Канал) попала под вражеский ракетный обстрел. По словам ребят, "Искандер" упал в нескольких десятках метров от них. Все машины были уничтожены, ребятам удалось выжить и они не пострадали,

– говорится в сообщении.

Однако, к сожалению, атака не прошла без человеческих жертв.

"В соседнем доме погиб маленький ребенок. Светлая память. Продолжаем бороться за честь Эстонии и свободу Украины", – подытожили в ОО.

Смотрите фото с места происшествия / Фото MTÜ Vaba Ukraina

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Удар по Харькову 6 октября: коротко