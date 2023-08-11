В доме было двое детей: на Прикарпатье из-за удара "Кинжала" мог погибнуть не только Володя
Источник:"Радио Свобода"
При обстреле россиянами Прикарпатья 11 августа погиб 8-летний Володя Балабаник. Соседи говорят: мог погибнуть не только он, ведь в доме на момент удара "Кинжалами" было двое детей.
Во время обстрела россиянами Коломыи погиб 8-летний мальчик Володя – он жил в частном доме в Коломыйском районе. Впрочем, жертв может быть больше. Об этом "Радио Свобода" рассказали прикарпатцы.
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Что говорят очевидцы
В результате ракетного удара по Ивано-Франковской области 11 августа разрушены многие здания, выбило стекла и двери. Местные говорят, что очень шокированы, а огород после обстрела выглядит так, будто там рылись дикие свиньи.
Отец погибшего Володи в больнице в тяжелом состоянии, был ранен. Один из жителей отметил: на момент ракетного удара в доме было двое детей Балабаников из трех.
Правоохранители и взрывотехники закончили обследовать территорию только к вечеру. Сейчас уже начали пропускать транспортные средства в ту часть села, где произошло попадание.
Володя учился у Коломыйском лицее, окончил второй класс.
Был любознательный, усердный, заботливый ученик. Учительница ласково называла его маленький комедиант, потому что был веселым и жизнерадостным,
– вспоминают о ребенке, убитом россиянами.
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Что известно об обстреле
- 11 августа Россия ударила "Кинжалами" по Ивано-Франковской области. Обычно Западная Украина не так страдает от обстрелов, как Восток или Юг, но у этой атаки была своя причина. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил: на Прикарпатье сейчас находятся молодые пилоты, которые вскоре поедут за границу учиться управлять самолетами F-16. Именно аэропорт в Коломые и стал целью россиян.
- Ракета попала в частный дом в Ивано-Франковской области, где жила семья с тремя детьми. 8-летнего мальчика в критическом состоянии доставили в больницу. Медики боролись два часа за его жизнь, но им не удалось спасти ребенка. 12–13 августа в Коломыйской общине объявлен траур.
- Также ракеты били по Киевской области. Обломки упали на территории детской больницы, в частном домовладении и дачном кооперативе.