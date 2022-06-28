Вторая ракета в Кременчуге попала в завод: видео огромной воронки и фото разрушений

Российские военные 27 июня ракетами атаковали Кременчуг в Полтавской области. В результате обстрела оккупанты уничтожили не только торгово-развлекательный центр, но и завод.

На территории завода осталась огромная воронка от взрыва

Российские военные ракетным ударом нанесли разрушения инфраструктуре "Кременчугского завода дорожных машин". "Кредмаш" – это частное учреждение.

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Председатель наблюдательного совета учреждения Николай Данилейко сообщил, что в результате ракетного удара среди работников нет раненых.

В то же время из-за обстрела захватчиков разбито здание, а на территории завода осталась огромная воронка от взрыва.

Видео разрушений после ракетного удара россиян

Николай Данилейко рассказал, что с 1989 года завод не выпускает военную технику и запчасти.



Вторая ракета в Кременчуге попала в завод / Фото Суспильне Полтава

Ранее в Офисе Президента также рассказали детали обстрела завода в Кременчуге. Сообщалось, что в результате удара был уничтожен пролет одного из корпусов и окна во всех постройках предприятия. В ОП отметили, что 2 работника получили травмы.

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