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      Украдено 44 миллиона гривен: СБУ разоблачила коррупционную схему растаможивания "евроблях"

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      Таможенники заработали на растаможке "евроблях" 44 миллиона гривен / ua.news

      Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему нелегальной растаможки иностранных автомобилей.

      По информации пресс-службы СБУ, противоправный механизм организовали должностные лица Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможни.

      К слову Новая формула растаможка авто на еврономерах: что сегодня предлагают в правительстве

      Чиновники сознательно занижали таможенную стоимость импортируемых из США машин. Так, злоумышленникам удалось переоформить около тысячи авто и нанести государству ущерб на несколько миллионов гривен.

      "Также осуществляется документирование, что в нарушение требований Налогового кодекса Украины частное предприятие, разоблаченное СБУ, не зарегистрировало налоговые накладные на сумму почти 44 миллиона гривен с реализации транспортных средств", – говорится в сообщении.

      Правоохранители решают вопрос о наложении ареста на 48 элитных автомобилей.

      К слову, 20 сентября Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отсрочку штрафов для владельцев авто на иностранном регистрации до 31 декабря 2019 года. Кабмин решил отложить штрафы до 1 января 2020 года.

       


      Разоблачение коррупционной схемы на таможнях


      Чиновники заработали 44 миллиона гривен

      митниця євробляхи
      Обыски на таможне

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Ровно Новости Ивано-Франковска Новости Львова Водный транспорт Деньги Государственная таможенная служба Авто на еврономерах СБУ
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