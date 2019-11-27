Украдено 44 миллиона гривен: СБУ разоблачила коррупционную схему растаможивания "евроблях"

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему нелегальной растаможки иностранных автомобилей.

По информации пресс-службы СБУ, противоправный механизм организовали должностные лица Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможни.

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Чиновники сознательно занижали таможенную стоимость импортируемых из США машин. Так, злоумышленникам удалось переоформить около тысячи авто и нанести государству ущерб на несколько миллионов гривен.

"Также осуществляется документирование, что в нарушение требований Налогового кодекса Украины частное предприятие, разоблаченное СБУ, не зарегистрировало налоговые накладные на сумму почти 44 миллиона гривен с реализации транспортных средств", – говорится в сообщении.

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К слову, 20 сентября Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отсрочку штрафов для владельцев авто на иностранном регистрации до 31 декабря 2019 года. Кабмин решил отложить штрафы до 1 января 2020 года.



Разоблачение коррупционной схемы на таможнях



Чиновники заработали 44 миллиона гривен