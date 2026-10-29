Сможет ли Украина обойтись без Patriot: какие альтернативы ищут для защиты от российской баллистики

Украина столкнулась с дефицитом ракет для Patriot на фоне усиления российских баллистических атак. Американские поставки не покрывают потребности украинской ПВО, а задержки с передачей перехватчиков вынуждают Киев искать дополнительные возможности защиты воздушного пространства.

Украина столкнулась с дефицитом ракет для Patriot на фоне усиления российских баллистических атак. Американские поставки не покрывают потребности украинской ПВО, а задержки с передачей перехватчиков вынуждают Киев искать дополнительные возможности защиты воздушного пространства.

В то же время проблема не ограничивается нехваткой боеприпасов. Украина пытается привлечь ракеты из европейских арсеналов, развивает собственную противобаллистическую программу FREYJA / ФРЕЯ и расширяет сотрудничество с производителями вооружения. Однако смогут ли эти решения уменьшить зависимость от американских систем и насколько быстро их можно реализовать?

24 Канал разобрался , какие альтернативы Patriot рассматривает Украина, что может усилить защиту от баллистических ракет и почему даже самые эффективные системы ПВО не способны перехватить все российские ракеты, – подробности читайте в материале.

Почему Украине не хватает ракет Patriot

Президент Владимир Зеленский обращает внимание на то, что американские поставки ракет для Patriot не соответствуют потребностям украинской противовоздушной обороны. Украина получает в среднем 12 перехватчиков в месяц, тогда как только за один месяц израсходовала 35. Кроме того, в течение двух недель Россия нанесла по Киеву и Киевской области более 100 ударов баллистическими ракетами.

Ситуацию осложняет задержка с согласованием новых поставок в США. Речь идет, в частности, о ракетах, закупку которых уже профинансировали европейские партнеры Украины. Поскольку вооружение производят в Соединенных Штатах Америки, для его передачи третьим странам требуется разрешение американской стороны.

ЗРК Patriot / Фото US Army

Мы знаем, что Пентагон задерживает поставку ракет, за которые наши партнеры уже заплатили. Новые партии ракет ждут подписи Пита Хегсета (министр обороны США – 24 Канал),

– отметил Зеленский.

Майор Вооруженных Сил Украины и политолог Андрей Ткачук связывает задержки с поставками перехватчиков с возможным политическим давлением на Киев накануне переговоров.

Думаю, что это частично преднамеренная задержка, чтобы к переговорных процессов в ноябре и декабре заставить нас пойти на компромиссы. Нам без противоракетной защиты тяжело, поэтому украинские команды ищут варианты поставки ракет через Европу, – подчеркнул он.

Кроме того, Ткачук считает, что давление не заставит Украину отказаться от своих принципиальных позиций.

Мы не будем идти только на уступки и позволять России получать то, что она хочет. Мы защищали нашу свободу и независимость не для этого,

– сказал он.

Украина ищет ракеты в Европе и США

Пока вопрос об американских разрешениях остается открытым, Украина пытается привлечь дополнительные перехватчики из европейских арсеналов. Министерство обороны обратилось к Германии, Великобритании, Франции, Польше и Италии с предложением передать часть имеющихся запасов ракет для ПВО.

Глава Минобороны Евгений Хмарапредложил союзникам временно передать Украине не менее 10% собственных перехватчиков для Patriot и IRIS-T. Взамен Киев готов компенсировать их будущими поставками, на которые уже заключены контракты за счет кредита ЕС.

Кроме того, "Украине нужны " переносные зенитно-ракетные комплексы для борьбы с российскими реактивными беспилотниками.

Параллельно Владимир Зеленский продолжает переговоры с американской стороной. Во время беседы с государственным секретарем США Марко Рубио он поднял вопрос о перехватчиках для борьбы с баллистическими ракетами, системами раннего предупреждения о ракетных атаках и работе Starlink и Starshield.

Говорил с Марко Рубио. И это был содержательный разговор. По тем вопросам, которые имеют значение. Благодарен за готовность помочь и четкую позицию,

– заявил президент Украины.

Он также подчеркнул необходимость возобновления других направлений сотрудничества с США, ведь очень важно, чтобы были возобновлены поставки перехватчиков для ПВО.

Почему Украина может заменить Patriot

Нехватка перехватчиков заставляет Украину искать способы усилить противовоздушную оборону, не полагаясь исключительно на американские комплексы. Военнослужащий и военный аналитик Александр Мусиенко в комментарии 24 Канала обратил внимание, что проблемы с доступностью Patriot испытывают также другие страны, в частности Тайвань и Саудовская Аравия.

На ситуацию повлияло сокращение запасов в США, в частности из-за использования вооружения на Ближнем Востоке во время войны, которую США и Израиль начали против Ирана. И которую никак теперь не могут завершить, создав проблемы всему миру.

Понятно, что "Пэтриот" очень важны, они очень эффективно себя проявили, но если их недостаточно, то что делать? И вот это главный вызов сейчас при построении адаптивной системы противовоздушной обороны нового образца,

– подчеркнул военный аналитик.

Среди возможных решений он назвал закупку французских ракет "ракеты Aster" для комплексов SAMP/T, расширение производства которых поддерживает Франция. Еще одно направление – ракета " украинская противоракетная программа FREYJA / ФРЕЯ ", которая разрабатывается совместно с ЕС и должна стать основой для создания собственного зенитно-ракетного комплекса.

Важно! Зеленский объявил, что Украина выполнила свой этап работв создании новой противобаллистической ракеты FREYJA. В настоящее время Киев призывает десять иностранных партнеров ускорить разработку остальных компонентов для начала практических испытаний. Этот проект должен стать более доступной и независимой альтернативой американским комплексам Patriot.

По оценке председателя Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, новейшие варианты SAMP/T могут стать полноценной альтернативой Patriot. Однако в комментарии 24 Канала он обратил внимание на другой аспект зависимости от США – доступ к разведывательной информации.

Система ПВО SAMP/T NG / фото Thales Group

У нас американские системы Patriot отвечают за сбивание вражеских баллистических ракет. И координаты после обнаружения передаются именно на эти системы противовоздушной обороны. Баллистические ракеты летят очень быстро, и время на реакцию довольно мало. Именно эти системы информационно привязаны к американским разведданным , – отметил он.

В то же время Украина уже получает значительную часть разведывательной информации от европейских партнеров и стран НАТО.

Почему даже Patriot не защищает от всех ракет

Даже при достаточном количестве боеприпасов возможности противовоздушной обороны имеют физические ограничения. Батарея "Пэтриот" прикрывает определенный сектор, а не все воздушное пространство вокруг себя, и имеет ограниченный запас перехватчиков. Поэтому ракета, летящая за пределами зоны покрытия конкретного комплекса, может остаться недосягаемой для него.

Россия, со своей стороны, пытается перегрузить украинскую ПВО комбинированными атаками. Одновременное применение баллистических и крылатых ракет, беспилотников и ложных целей с разных направлений вынуждает оборону распределять и без того ограниченные ресурсы между множеством угроз.

Именно поэтому противодействие баллистическим ракетам не ограничивается попытками перехватить ракету в воздухе. Среди дополнительных способов снизить опасность – поражение российских пусковых установок, радаров и предприятий, обеспечивающих производство ракет и их компонентов.

Украина расширяет сотрудничество с производителем Patriot

Еще одно направление укрепления защиты воздушного пространства – " сотрудничество с американской компанией Lockheed Martin ", которая производит ракеты PAC-3 для Patriot.

Во время встречи министра обороны Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого с представителями компании обсуждались увеличение поставок перехватчиков, поддержка украинских F-16 и возможности ремонта и обслуживания истребителей непосредственно в Украине.

F-16 – часть украинской авиации. Украина нацелена на долгосрочное партнерство с Lockheed Martin. Важно наращивать поставки вооружения и делать все, чтобы как можно большеF-16 находились в строюи работали в украинском небе,

– подчеркнул Хмара.

Кроме того, вероятно, в Польше планируют создать сервисный центр для ракет PAC-3, которые используются в комплексах Patriot. Украина также рассчитывает на дополнительные партии перехватчиков от партнеров, ведь развитие инфраструктуры и долгосрочных оборонных проектов не решает неотложной проблемы дефицита ракет.

В перспективе уменьшить зависимость от американских систем должна помочь и программа "ФРЕЯ". Однако ее оперативную готовность ожидают не раньше 2028 года даже при самом благоприятном сценарии.