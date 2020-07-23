Министерство финансов Украины провело сделку по размещению еврооблигаций на сумму 2 миллиардов долларов. Это уже была вторая за месяц попытка привлечь деньги таким способом, а первая на сумму 1,75 миллиарда долларов провалилась в последний момент.

Про вдалу угоду з розміщення єврооблігацій пише "Громадське" з посиланням на джерела в банківських колах.

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Що цікаво, з другої спроби умови розміщення єврооблігацій стали навіть кращими. Нині їх розмістили на суму у 2 мільярди доларів під 7,25%.

Під час першої спроби інвестори готові були заплатити менше, але під вищий відсоток – 1,75 мільярда доларів під 7,3%.

Одночасно з розміщенням Міністерство фінансів оголосило про викуп євробондів на 750 мільйонів доларів з терміном погашення у 2021 – 2022 роках. Очікується, що їх можна буде обміняти на нові 12-річні єврооблігації.

Відтак до державного бюджету безпосередньо надійде 1,25 мільярда доларів. Ці гроші спрямують на покриття дефіциту бюджету, що виник внаслідок фінансової кризи.

Що трапилося з першою спробою розмістити облігації

Тоді на самому початку липня Україна вже домовилася з інвесторами й почала випуск облігацій. Втім тоді на заваді стала відставка голови НАБУ Якова Смолія.

Це вплинуло на економічне життя країни – курс гривні послабив свої позиції, а інвестори вирішили перечекати, коли ситуація в країні врегулюється.