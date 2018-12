Украина две недели в "положении": оправдало ли себя военное положение и что будет дальше

Вот уже две недели впервые в истории независимости Украина, а, точнее, отдельные ее регионы, живут на военном положении.

Военное положение, напомним, начало действовать в десяти областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Читайте также: Иногда они возвращаются, или Почему экс-чиновники Украины не садятся за решетку?

В соответствии с Законом военное положение – это особый правовой режим, который вводится в случае вооруженной агрессии против Украины или нападения на нее, опасности независимости и территориальной целостности государства.

Ранее при рассмотрении этого решения президент Порошенко заверил, что основные конституционные права граждан в период действия военного положения ограничены не будут, а меры связаны с ВП будут осуществляться только в случае наземной агрессии со стороны России.

Закон не устанавливает максимальной планки продолжительности военного положения, в отличие от чрезвычайного положения, которое не может длиться дольше 60 дней.

Каким образом изменилась жизнь украинцев, проживающих в регионах, где действует ВП? Об этом сайту 24 канала рассказал известный политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Господин Алексей, не были, по-вашему, преувеличенныем заявления отдельных депутатов, которые, даже голосуя "за", говорили о нецелесообразности введения "гибридного" военного положения в отдельно взятых областях?

Военное положение, которое было введено, я бы назвал превентивным, тестовым. Что оно дает? Только возможность проверить сейчас сотрудничество силовых структур и власти в условиях чрезвычайного положения.

Сегодня действительно существует угроза эскалации конфликта – Россия стягивает войска и наращивает военное присутствие в Азовском и Черном морях. Поэтому расчет введения ВП делался на то, каким образом действовать, если что-то произойдет, чтобы это не было для нас неожиданностью. Это – один момент.



Российские военные / Фото ТСН

А второй – это момент апробации, то есть, проверить насколько функционально подготовлены силовые структуры и власть для того, чтобы взаимодействовать в условиях, если действительно придется ввести военное положение в его полном, а не частичном объеме.

Многие из критиков действующей власти утверждают, что введение военного положения (пусть не на всей территории страны) – один из элементов предвыборной кампании действующего президента Порошенко. Что вы думаете по этому поводу?

На самом деле, с выборами связаны действия России. Кстати, еще задолго до этого (решение о введении военного положения – Прим. ред.) аналитики говорили о том, что РФ будет использовать ситуацию на фронте для того чтобы накануне выборов подогревать температуру в украинском обществе и подрывать демократию, используя при этом эти же демократические средства. Поэтому, я сказал бы так: как раз Россия пытается поставить нашу власть в довольно неудобную ситуацию.

Вот представим себе, что военное положение не было введено. Что в таком случае говорила бы наша патриотическая оппозиция? Она бы говорила одно: "Измена". Поэтому в этой ситуации власть не могла реагировать иначе.

Читайте также: История одного "креатива": почему Рада отказалась снять неприкосновенность с Березкина

Но все же, как это повлияет на выборы и повлияет ли собственно военное положение?

Мы видим, что сейчас сделано все для того, чтобы на выборы введение военного положения не повлияло. Для этого и было принято решение об ограничении во времени ВП в месяц, чтобы этот вопрос не пересекался с избирательной кампанией.

Так, с одной стороны Порошенко оказывается в центре внимания как верховный главнокомандующий. Объективно, это действительно усиливает внимание к его фигуре, полномочиям, решениям. Но с другой стороны, оппозиция также активно использует этот вопрос для критики президента. Опять же, патриотическая оппозиция говорит, что это решение запоздалое, а пророссийская оппозиция в свою очередь заявляет, что военное положение вообще не нужно было вводить. То есть, каждая политическая сила пытается получить для себя личные дивиденды.

Как вы оцениваете влияние на общественную жизнь решения о введении военного положения в отдельно взятых регионах?

Сейчас мы видим, что, слава Богу, решение о военном положении не повлияло на общественную жизнь. В первые дни были опасения относительно того, как будет работать банковская система, прекратятся ли социальные выплаты, что будет на полках наших магазинов. Но к счастью всего этого негатива удалось избежать. Я бы сказал, что сейчас ситуация стабилизировалась.

А было ли правильным в принципе решение о введении ВП в отдельных областях?

Это должны оценивать военные специалисты, но на что бы я хотел обратить внимание. Мы все стали свидетелями того, насколько трудно было вводить это решение (даже в ограниченном варианте) через парламент, сохраняя все демократические процедуры. Власти пошли на минимальные условия – 30 дней и на части территории.

Извините, за несколько циничную постановку вопроса, но, выборы или действительно обострение в Керченском проливе – что на самом деле стало причиной введения ВП?

В ситуации, которая имела место в Керченском проливе, нельзя было не реагировать. Некоторые сейчас говорят, что нужно было открывать огонь по российским судам и подтягивать украинскую авиацию, но понятно, что это все нереалистично и в этом открытом поединке мы однозначно проиграли бы. Поэтому это был такой асимметричный ответ.

Но мы видели определенные не согласованности (в том числе, с формулировками президентского указа), которые нужно учесть в будущем.



Агрессия России в в Азовском море / Ministry of Defense of Ukraine via Flickr

Читайте также: В бой идут одни "фронтовики": почему Яценюк развернул широкую рекламную кампанию

Согласно действующему законодательству военное положение не может продолжаться более 60 суток. Как вы думаете, может ли ВП быть продлено по истечении 30-дневного срока?

Да, безусловно, в случае обострения ситуации военное положение может быть продлено, но опять же, это требует утверждения в парламенте, где очевидно будет ставиться вопрос насколько это оправдано. Депутаты будут требовать убедительных аргументов.

Ранее вы сказали, что введение военного положения – это тест на готовность скоординированного сотрудничества силовиков и высшего руководства. Пол пути уже пройдено, выходит ли этот тест?

Я не готов это прокомментировать, потому что на самом деле все, что происходит – недоступно широкой публике.

Что мы слышали? Сейчас активно пошли записываться добровольцы, люди которые были в АТО. Будет проверка готовности первого резерва.

Как вы оцениваете европейскую и в целом мировую реакцию на решение о военном положении и отдельно российскую?

С российской реакцией все очевидно: пропаганда. Путин уже договорился до того, что здесь младенцев собираются есть. Знаете эту его фразу, что, мол, Запад во всем потакает Украине и если бы агрессивный Киев заказал бы младенцев на завтрак, то Запад подал их нам. Думаю – это очень красноречивая цитата Путина. И еще один тезис, правда, не помню точно, кто именно это сказал... Но суть сводится к тому, что именно Россия защищает Запад и Европу от угрозы фашизма. "Бред" и бред, присущий кремлевской пропаганде...

Что же касается в целом международной реакции, скажу так. Сначала было очевидно, что мировое сообщество ожидает дополнительной информации по ситуациям в Керченском проливе. Но одни страны сразу отреагировали жестко, другие призывали обе стороны к сдержанности (Италия, Венгрия, Болгария). Впоследствии мы увидели, что в решениях ЕС и НАТО позиция зафиксирована четко – это агрессия России и нападение на украинские корабле не имеет оправданий. И в США: Трамп отменил встречу с Путиным, причем четко было сказано, что требование об освобождении украинских моряков и кораблей должна быть выполнена.

В общем, думаю, на Западе также опасались, что эти события могут отсрочить президентскую избирательную кампанию. Считаю, опасения имело место и, пожалуй, состоялись беседы Порошенко с некоторыми представителями Запада, в частности, Меркель. Это и стало результатом сокращения военного положения до 30 дней с 60-ти.

Когда западных представителей спрашивают: "Надо ли было вводить военное положение, адекватно ли Украина на это реагировала?" Позиция следующая: да, состоялся агрессивный акт России, а дальше Украина сама выбирает как ей на это отреагировать. В частности, такую позицию озвучил Курт Волкер.

Читайте также: Из-за того, что сегодня происходит на Азове, Кучма должен сидеть в тюрьме, – эксперт