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      Украина и Азербайджан договариваются о совместном производстве боеприпасов

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      Украина и Азербайджан решили обменяться технологиями производства боеприпасов
      Украина и Азербайджан решили обменяться технологиями производства боеприпасов / Южный курьер

      Украинские боеприпасы неспешно, но уверенно занимают все новые и новые позиции на рынке, конкурируя не только с Россией, но и НАТО. Например, поставка 100-мм боеприпасов для БМП-3 в Индонезию и стволовых 120-мм ракет "Конус" в Турцию.

      Не успел я заикнуться о возможности поставок и других боеприпасов зарубежным партнерам, в частности, ракет "Ольха" для РСЗО "Смерч", как стало известно, что на международной выставке IDEF-2019 было обсуждено участие предприятий "Укроборонпрома" в программе по производству боеприпасов для армии Азербайджана. В частности, обсуждался вопрос трансфера технологий.

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      Так, гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин провел встречу с первым заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаевым. Они обсудили форму и объемы участия украинских предприятий в производстве ряда комплектующих или же конкретных боеприпасов к наземной артиллерии ВС Азербайджана и взаимном предоставлении соответствующих наработок в данной сфере.

      Во многих своих материалах я неоднократно акцентировал внимание, что на постсоветском пространстве Азербайджан должен быть одним из ключевых партнеров Украины в вопросах ВТС. Тем более что украинскому ВПК есть, что предложить этой стране, дабы та держала своих потенциальных антагонистов на расстоянии пушечного выстрела.

      Уверен, дальнейшее сотрудничество наших двух стран выльется в нечто большее, нежели поставки ПТРК, и "Ольха" будет частью этого "большего", но отнюдь не вишенкой на торте. Вишенкой, на мой взгляд, станет, не скорое, но все же, появление на вооружении Азербайджана ОТРК "Гром-2".

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Укроборонпром Новости Азербайджана
      Источник: Facebook
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