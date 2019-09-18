Украина в Минске озвучила условия для выполнения формулы Штайнмайера

Украина готова реализовать так называемую формулу Штайнмайера о местных выборах на Донбассе, но при нескольких условиях. Среди них – полное прекращение огня и вывод подконтрольных России войск и техники с оккупированных территорий.

Итоги заседания Трехсторонней контактной группы в Минске озвучила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем фейсбуке.

Важно: О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили

При каких условиях Украина готова выполнить "формулу Штайнмайера":

полное прекращение огня на Донбассе;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Востоке;

обеспечение на оккупированных территориях работы украинской ЦИК, политпартий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским, международным законодательством и Минскими соглашениями.

Кроме того, Киев подтвердил, что готов к разведению войск в районе еще двух населенных пунктов. Российская сторона ответила на это новой провокацией.

Украина подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Зато российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках,

– отметила Оливер.

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Также в ходе заседания стороны достигли значительного прогресса в вопросе нового освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией. Обмен должен состояться одновременно.

Еще один вопрос, который обсудили на встрече ТКГ – работа над восстановлением моста в Станице Луганской.

Коротко о формуле Штайнмайера

Конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил следующую модель:

Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;

происходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;

реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращение контроля над государственной границей Украины.

Пока формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы выгоднее российской стороне.

Что говорит о местных выборах на Донбассе власть Украины?

Глава МИД Вадим Пристайко накануне заявил о проведении местных выборов на оккупированном Донбассе. По его словам, власти хотели бы одновременно провести выборы по всей стране, включая территории Востока, которые временно неподконтрольны Украине. Впрочем, сделать сейчас это не удастся.



Между тем, Президент Владимир Зеленский убежден, что местные выборы должны состояться в оккупированном Донбассе, ведь это территория Украины. При этом, они должны проходить только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.

Оккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала