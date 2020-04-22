Украина закупила европейский газ за менее чем 100 долларов за тысячу кубов
Украина закупила европейский газ по цене ниже 100 долларов за тысячу кубов. При этом средняя цена импортного природного газа в Украине в марте 2020 года составляла 153,65 доллара за тысячу кубометров.
Оператор ГТС Украины закупил в Европе природный газ по цене 2700 гривен без НДС за тысячу кубометров, Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон на своей странице в фейсбуке.
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Цена на газ в Европе падает, и, соответственно, падает цена закупки газа Оператором ГТС. Цена закупки на вчера составляла 2700 гривен без НДС (чуть менее 100 долларов). Приятная цифра,
– отметил Макогон.
Отметим, что цена импортного природного газа в Украине в марте 2020 года составляла 153,65 доллара за 1 тысячу кубометров. Это на 8,8% меньше, чем в феврале 2020 года.
Обратите внимание!
– Ранее в Операторе ГТС Украины сообщали, что украинские подземные хранилища газа могут дополнительно принять еще 10 миллиардов кубометров газа европейских энергетических компаний.
– Цены на газ в Европе существенно снижаются из-за падения цен на нефть, а также уменьшения спроса на газ из-за коронавируса и карантина.
– В 2019 году европейские государства, среди которых – Украина, готовились к вероятному прекращению транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему и закачали в хранилища дополнительные объемы газа. Поэтому в Европе сейчас – избыточное предложение газа.
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