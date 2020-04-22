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      Украина закупила европейский газ за менее чем 100 долларов за тысячу кубов

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      Украина закупила дешевле европейский газ / Украинская энергетика

      Украина закупила европейский газ по цене ниже 100 долларов за тысячу кубов. При этом средняя цена импортного природного газа в Украине в марте 2020 года составляла 153,65 доллара за тысячу кубометров.

      Оператор ГТС Украины закупил в Европе природный газ по цене 2700 гривен без НДС за тысячу кубометров, Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон на своей странице в фейсбуке.

      Смотрите также На сколько снизился транзит газа по Украине: данные Оператора ГТС

      Цена на газ в Европе падает, и, соответственно, падает цена закупки газа Оператором ГТС. Цена закупки на вчера составляла 2700 гривен без НДС (чуть менее 100 долларов). Приятная цифра,
      – отметил Макогон.

      Отметим, что цена импортного природного газа в Украине в марте 2020 года составляла 153,65 доллара за 1 тысячу кубометров. Это на 8,8% меньше, чем в феврале 2020 года.

      Обратите внимание!
      – Ранее в Операторе ГТС Украины сообщали, что украинские подземные хранилища газа могут дополнительно принять еще 10 миллиардов кубометров газа европейских энергетических компаний.
      – Цены на газ в Европе существенно снижаются из-за падения цен на нефть, а также уменьшения спроса на газ из-за коронавируса и карантина.
      – В 2019 году европейские государства, среди которых – Украина, готовились к вероятному прекращению транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему и закачали в хранилища дополнительные объемы газа. Поэтому в Европе сейчас – избыточное предложение газа.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Цены Рынок газа Газ ГТС
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