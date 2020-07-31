Украинцы пришли под посольство Беларуси в Киеве и выступили против политических репрессий накануне выборов. Акция состоялась 30 июля и собрала 20 человек.

Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве

Акция у посольства Беларуси в Киеве называлась "Место женщины повсюду: акция солидарности с Беларусью". Об этом сообщили организаторы акции.

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Митинг организовала правозащитная организация Amnesty International, чтобы поддержать демократические требования белорусского общества. По данным Amnesty International, накануне выборов в Беларуси кандидатки в президенты, сотрудницы штабов, журналистки и активистки систематически подвергались преследованиям, арестам, угрозам сексуального насилия.

Кроме этого, женщинам угрожали забрать детей под государственную опеку, составляли необоснованные рапорты о "плохих бытовых условиях для детей", чтобы использовать президентский указ о "мерах по защите детей в неблагополучных семьях".

Впервые за всю современную историю Беларуси оппозиция в лице женщин бросает серьезный вызов действующему президенту Лукашенко. В ответ на это государственный аппарат осуществляет целенаправленную атаку. Преследования, безосновательные аресты, угрозы, дискриминация применялись, чтобы подавить оппозиционное движение женщин,

– отметили организаторы акции.

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Amnesty International требует немедленно прекратить репрессии против инакомыслия, насилие против оппонентов и злостную дискриминационную кампанию против женщин-активисток.

Обратите внимание! Власть Беларуси радикально настроена против оппонентов действующего президента страны Александра Лукашенко. Подтверждением этого являются неоднократные задержания активистов и кандидатов в президенты во время мирных митингов. Так, один оппозиционер Лукашенко Сергей Тихановский находится под стражей, на днях суд продлил ему арест на 15 суток.



На Тихановского повесили административное правонарушение, потому кандидатом в президенты зарегистрировалась его жена – Светлана Тихановская. Заметим, что ей пришлось вывезти своих детей из Беларуси в Евросоюз из-за угроз того, что власть может их отобрать.

В Киеве прошла акция в поддержку демократических выборов / Фото "Радио Свобода"

Митинг под посольством Беларуси / Фото "Радио Свобода"