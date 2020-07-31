Украинцы поддержали белорусов: в Киеве прошла акция в поддержку демократических выборов
Украинцы пришли под посольство Беларуси в Киеве и выступили против политических репрессий накануне выборов. Акция состоялась 30 июля и собрала 20 человек.
Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве
Акция у посольства Беларуси в Киеве называлась "Место женщины повсюду: акция солидарности с Беларусью". Об этом сообщили организаторы акции.
Важно После падения режима Лукашенко Путин может аннексировать часть Беларуси, – Олег Сенцов
Митинг организовала правозащитная организация Amnesty International, чтобы поддержать демократические требования белорусского общества. По данным Amnesty International, накануне выборов в Беларуси кандидатки в президенты, сотрудницы штабов, журналистки и активистки систематически подвергались преследованиям, арестам, угрозам сексуального насилия.
Кроме этого, женщинам угрожали забрать детей под государственную опеку, составляли необоснованные рапорты о "плохих бытовых условиях для детей", чтобы использовать президентский указ о "мерах по защите детей в неблагополучных семьях".
Впервые за всю современную историю Беларуси оппозиция в лице женщин бросает серьезный вызов действующему президенту Лукашенко. В ответ на это государственный аппарат осуществляет целенаправленную атаку. Преследования, безосновательные аресты, угрозы, дискриминация применялись, чтобы подавить оппозиционное движение женщин,
– отметили организаторы акции.
Актуально Как и кто организовал протесты перед выборами в Беларуси: неоднозначное заявление МВД страны
Amnesty International требует немедленно прекратить репрессии против инакомыслия, насилие против оппонентов и злостную дискриминационную кампанию против женщин-активисток.
В Киеве прошла акция в поддержку демократических выборов / Фото "Радио Свобода"
Митинг под посольством Беларуси / Фото "Радио Свобода"