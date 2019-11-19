Украинцы будут быстрее получать выплаты на погребение родных

В Украине заработало автоматическое взаимодействие между базами Министерства юстиции и Пенсионным фондом. Это даст возможность своевременно предоставлять социальное пособие на погребение умерших и прекращать выплату им пенсии.

Информация о смерти человека будет автоматически поступать в Пенсионный фонд, сообщили в фейсбуке Министерства цифровой трансформации.

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Что обеспечит взаимодействие Минюста и Пенсионного фонда

Человек будет оперативно получать выплату на погребение родных.

Государство будет контролировать выплату средств и избежание неправомерных выплат.

Новое взаимодействие сделает невозможным любые махинации с пенсиями умерших людей.

Обмен данными будет иметь высокий уровень защищенности благодаря подписанию электронной печатью и шифрованию всех передаваемых данных и другим мерам контроля.

До недавнего времени процесс передачи данных происходил вручную.

Информация в Пенсионный фонд передавалась в течение десяти рабочих дней, были риски субъективных технических ошибок.

Взаимодействие Министерства юстиции и Пенсионного фонда станет частью национальной системы "Трембита".

Что такое "Трембита"? Это национальная система электронного взаимодействия между государственными информационными ресурсами, электронными реестрами. Предоставляет органам государственной власти и местного самоуправления оперативный, беспрепятственный и надежный доступ к информации, необходимый для их деятельности.



Сейчас договоры на подключение к "Трембите" подписали уже 37 государственных органов.