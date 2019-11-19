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      Украинцы будут быстрее получать выплаты на погребение родных

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      В Украине автоматизировали проверку данных об умерших людях / thedigital.gov.ua

      В Украине заработало автоматическое взаимодействие между базами Министерства юстиции и Пенсионным фондом. Это даст возможность своевременно предоставлять социальное пособие на погребение умерших и прекращать выплату им пенсии.

      Информация о смерти человека будет автоматически поступать в Пенсионный фонд, сообщили в фейсбуке Министерства цифровой трансформации.

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      Что обеспечит взаимодействие Минюста и Пенсионного фонда

      • Человек будет оперативно получать выплату на погребение родных.
      • Государство будет контролировать выплату средств и избежание неправомерных выплат.
      • Новое взаимодействие сделает невозможным любые махинации с пенсиями умерших людей.
      • Обмен данными будет иметь высокий уровень защищенности благодаря подписанию электронной печатью и шифрованию всех передаваемых данных и другим мерам контроля.

      До недавнего времени процесс передачи данных происходил вручную.
      Информация в Пенсионный фонд передавалась в течение десяти рабочих дней, были риски субъективных технических ошибок.

      Взаимодействие Министерства юстиции и Пенсионного фонда станет частью национальной системы "Трембита".

      Что такое "Трембита"? Это национальная система электронного взаимодействия между государственными информационными ресурсами, электронными реестрами. Предоставляет органам государственной власти и местного самоуправления оперативный, беспрепятственный и надежный доступ к информации, необходимый для их деятельности.

      Сейчас договоры на подключение к "Трембите" подписали уже 37 государственных органов.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Министерство юстиции Пенсионный фонд
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