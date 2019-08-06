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      Украинцы будут выбирать следующего президента онлайн: у Зеленского готовят проект

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      Федоров утверждает, что на выборах президента в 2024 году украинцы будут голосовать онлайн
      Федоров утверждает, что на выборах президента в 2024 году украинцы будут голосовать онлайн / Фото из Facebook

      На следующих президентских выборах, которые должны состояться в 2024 году, украинцы смогут голосовать онлайн. Соответствующий проект готовит команда новоизбранного главы государства Владимира Зеленского.

      Советник президента Зеленского и 6-й номер в списке нардепов от "Слуги народа" Михаил Федоров рассказал в интервью Лига.net, что уже проект называется The Vote (голосование).

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      "На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и другие будут узнавать реальное мнение жителей страны. Причем система идентификации реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID. Мы хотим дать людям инструменты прямой демократии. А параллельно, конечно же, нужно развивать способы электронного взаимодействия с государством, формировать эту культуру", – заявил Федоров.

      Эксперт отметил, что украинцы точно будут голосовать онлайн уже на следующих президентских выборах. Однако, существует вероятность, что электронное голосование введут раньше – в местных выборах, которые запланированы на 2020 год.

      Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы. Это сложное техническое задание, в котором главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования,
      – пояснил советник президента.

      По словам Федорова, для таких нововведений в системе голосования нужно "подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально".

      Что известно о проекте "Государство в смартфоне" от команды Зеленского?​
      Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского планирует запустить проект, который позволит украинцам проголосовать на выборах, кликнув несколько раз в своем смартфоне. Кроме того, украинцы получат возможность контролировать такие процессы, как: законопроекты, которые подают в Раде; получат возможность их менять; смогут контролировать, каких людей выбирают, какие петиции готовят и тому подобное.

      Сотрудничество будет происходить на четырех уровнях: информации о государстве, коммуникации с государством, транзакций с государством и вовлечение в управление государством.

      Приложение "государство в смартфоне" позволит:
      – проголосовать на выборах;
      – написать жалобу на чиновника;
      – перерегистрировать автомобиль;
      – следить за успеваемостью ребенка в школе;
      – оплатить налоги или коммунальные услуги;
      – получить рецепт на лекарства;
      – зарегистрировать ребенка после рождения;
      – получить или предоставить разрешение на строительство.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Президент Украины Новости Техно Техно Интернет Местные выборы 2020
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