Украинцы будут выбирать следующего президента онлайн: у Зеленского готовят проект

На следующих президентских выборах, которые должны состояться в 2024 году, украинцы смогут голосовать онлайн. Соответствующий проект готовит команда новоизбранного главы государства Владимира Зеленского.

Советник президента Зеленского и 6-й номер в списке нардепов от "Слуги народа" Михаил Федоров рассказал в интервью Лига.net, что уже проект называется The Vote (голосование).

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"На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и другие будут узнавать реальное мнение жителей страны. Причем система идентификации реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID. Мы хотим дать людям инструменты прямой демократии. А параллельно, конечно же, нужно развивать способы электронного взаимодействия с государством, формировать эту культуру", – заявил Федоров.

Эксперт отметил, что украинцы точно будут голосовать онлайн уже на следующих президентских выборах. Однако, существует вероятность, что электронное голосование введут раньше – в местных выборах, которые запланированы на 2020 год.

Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы. Это сложное техническое задание, в котором главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования,

– пояснил советник президента.

По словам Федорова, для таких нововведений в системе голосования нужно "подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально".

Что известно о проекте "Государство в смартфоне" от команды Зеленского?​

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского планирует запустить проект, который позволит украинцам проголосовать на выборах, кликнув несколько раз в своем смартфоне. Кроме того, украинцы получат возможность контролировать такие процессы, как: законопроекты, которые подают в Раде; получат возможность их менять; смогут контролировать, каких людей выбирают, какие петиции готовят и тому подобное.



Сотрудничество будет происходить на четырех уровнях: информации о государстве, коммуникации с государством, транзакций с государством и вовлечение в управление государством.



Приложение "государство в смартфоне" позволит:

– проголосовать на выборах;

– написать жалобу на чиновника;

– перерегистрировать автомобиль;

– следить за успеваемостью ребенка в школе;

– оплатить налоги или коммунальные услуги;

– получить рецепт на лекарства;

– зарегистрировать ребенка после рождения;

– получить или предоставить разрешение на строительство.