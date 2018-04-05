Украинцы использовали VPN-сервис для добычи криптовалюты

"Лаборатория Касперского" обнаружила в Google Play приложение Vilny.net, которое работает как VPN-сервис. Однако кроме этого он использует ресурсы мобильных устройств для добычи криптовалюты Monero.

Об этом сообщает iGuides.

Недавно украинские разработчики создали программу для VPN Vilny.net. Сама программа очень проста в использовании. Она доступна для пользователей компьютеров на базе операционной системы Windows, и двух мобильных ОС – Android и iOS. Что касается других систем, то по словам компании, которая занимается этим сервисом для компьютеров на базе MacOS и Linux эта программа будет доступна, но пока не известно когда именно.

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Однако Vilny.net оказался также приложением, которое использует ресурсы мобильных устройств для добычи криптовалюты. Он скачивает с удаленного сервера скрипт майнера и запускает его на смартфоне или планшете. Стоит отметить, что приложение мониторит температуру процессора устройства и уровень заряда аккумулятора, что позволяет снизить риски обнаружения вредоносной активности.

До того, как компания Google удалила Vilny.net с Play Маркета, это приложение было установлено более 100 тысяч раз. Сколько монет намайнили его создатели, неизвестно.