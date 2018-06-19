Украинцы разработали приложение дополненной реальности: чем заинтересует новинка

К годовщине безвизового режима украинская студия Indium Lab разработала приложение дополненной реальности, которое покажет логотип страны Ukraine NOW на биометрическом паспорте украинцев.

Об этом сообщает MC Today.

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Разработчики уже интегрировали приложение в Facebook Messenger. Чтобы увидеть логотип на паспорте, не нужно устанавливать дополнительные программы, необходимо перейти с телефона по ссылке и навести камеру на обложку биометрического паспорта. Стоит отметить, что логотип Ukraine NOW появится сразу под гербом Украины.

Теперь, отправляясь в путешествия по Европе и миру, вы всегда сможете продемонстрировать окружающим новый бренд Украины буквально в один клик,

– подчеркнул соучредитель Indium Lab Ярослав Каплан.

Также разработчик уверяет, что студия получила разрешение автора логотипа, агентства Banda, и автора шрифта, Кирилла Ткачева, на создание подобного приложения и использование их авторской работы.

Стоит отметить, что в мае рекламное агентство Banda создало логотип Украины, который вызвал множество обсуждений в социальных сетях среди украинцев. Многим логотип не понравился, они даже сравнили его с логотипом PornHub Gay.

Как работает приложение с логотипом страны Ukraine NOW – смотрите видео

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