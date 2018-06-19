12:06
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 17°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Интернет

Украинцы разработали приложение дополненной реальности: чем заинтересует новинка

38 Читати новину українською
Украинцы разработали приложение дополненной реальности
Украинцы разработали приложение дополненной реальности / banda.agency

К годовщине безвизового режима украинская студия Indium Lab разработала приложение дополненной реальности, которое покажет логотип страны Ukraine NOW на биометрическом паспорте украинцев.

Об этом сообщает MC Today.

Читайте также: "Ощадбанк" выпустил виртуальную банковскую карту: как она работает

Разработчики уже интегрировали приложение в Facebook Messenger. Чтобы увидеть логотип на паспорте, не нужно устанавливать дополнительные программы, необходимо перейти с телефона по ссылке и навести камеру на обложку биометрического паспорта. Стоит отметить, что логотип Ukraine NOW появится сразу под гербом Украины.

Теперь, отправляясь в путешествия по Европе и миру, вы всегда сможете продемонстрировать окружающим новый бренд Украины буквально в один клик,
– подчеркнул соучредитель Indium Lab Ярослав Каплан.

Также разработчик уверяет, что студия получила разрешение автора логотипа, агентства Banda, и автора шрифта, Кирилла Ткачева, на создание подобного приложения и использование их авторской работы.

Стоит отметить, что в мае рекламное агентство Banda создало логотип Украины, который вызвал множество обсуждений в социальных сетях среди украинцев. Многим логотип не понравился, они даже сравнили его с логотипом PornHub Gay.

Как работает приложение с логотипом страны Ukraine NOW – смотрите видео

 

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Новости Украины Техно Приложения Интернет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сегодня, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 58
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сегодня, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 117
Корупційні ігри: список фігурантів гучних справ, яких чекає зняття всіх обмежень
сегодня, 09:00 Корупційні ігри: список фігурантів гучних справ, яких чекає зняття всіх обмежень
Тетяна Мартинюк 119
Ми всі однакові чи рівноправні?
сегодня, 08:41 Ми всі однакові чи рівноправні?
Ольга Бродська 322
Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
18 июня, 23:00 Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
Іван Яковина 806
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук