Украинцы разработали уникальную зарядку, которая может дистанционно заряжать устройства

Украинские разработчики представили беспроводное зарядное устройство Technovator XE, которое может одновременно заряжать до 8 устройств в радиусе 5 метров.

Об этом пишет 5 канал.

Устройство представили на конференции GISEC, IOTX & AI в Дубае.

Читайте также: Вечный блокнот – уникальная разработка украинских школьников

Как рассказали разработчики, Technovator XE можно подсоединить к обычной бытовой розетке, устройство может передать энергию на расстояние 5,2 м одновременно для восьми устройств.

Правда, устройства должны быть одеты в специальные чехлы, которые встроены в приемник. Кроме того, система может определять приоритетность и скорость заряда для каждого из устройств с помощью мобильного приложения.

Technovator XE может заряжать до 8 устройств