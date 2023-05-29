Уровень опасности – чрезвычайно высок: украинцев предупредили о ракетоносителях в море

29 мая Россия снова нанесла удары по территории Украины. Однако уровень ракетной угрозы еще очень высок.

По состоянию на 29 мая в Черном море находятся ракетоносители. Полковник Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров предупредил об опасности.

Важно Россия устроила комбинированную атаку ракетами и дронами: все, что известно об ударе 29 мая

В Черном море выросло количество ракетоносителей

По состоянию на утро в Черном море присутствует 3 ракетоносителя – 2 надводных и 1 подводный.

Суммарный залп ракет – до 20 "Калибров".

Уровень ракетной угрозы очень высок. Следим за обстановочной, не паникуем, реагируем адекватно и оперативно. Враг продолжает давление, у нас крепнет сопротивление,

– подчеркнул Назаров.

Ночные ракетная и дроновая атаки 29 мая: что известно

На Хмельнитчине есть попадание в военный объект. Выведены из строя 5 летательных аппаратов, повреждена взлетно-посадочная полоса. Ее уже восстанавливают. Также спасатели ликвидируют возгорание на складах горюче-смазочных материалов и хранение боевых материальных ценностей.

В Кировоградской области обломки сбитого дрона повредили жилой дом и железнодорожное полотно.

Андрей Небытов показал фото последствий российской ночной атаки ракетами и беспилотниками в Киевскую область.

Также в Одесской области было попадание в портовую инфраструктуру.

Обратите внимание! Днем 29 мая в Украине звучала воздушная тревога. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что предварительно российские ракеты летели по баллистической траектории. Оккупанты могли атаковать Киев "Искандером". Сообщается, что террористы атаковали с севера. Какой вид вооружения был применен – точно будет известно позже. В Оболонском районе Киева обломки ракеты упали на проезжую часть дороги, сообщил мэр столицы Кличко. Спасательно-пожарные службы тушат обломки. Также обломки рухнули в Подольском районе столицы. Произошло возгорание на крыше двухэтажного здания, пожар был локализован. Медики госпитализировали одного раненого. Помимо этого, ПВО работала в Деснянском районе Киева.

Кстати, предварительно над Киевом сбили все ракеты, сообщили в КГВА. По имеющейся информации, попадания по объектам Киева не допущены. Данные прорабатываются и уточняются.