60 пожаров за один день: МВД напомнило о серьезных штрафах для поджигателей
В Украине за минувшие сутки, 8 апреля, правоохранители обнаружили 60 пожаров сухостоя в разных областях. Выгорело несколько десятков гектаров травы. Правоохранители призывают не поджигать сухостой и напоминают об огромных штрафах для поджигателей.
Источник:Пресс-центр МВД
В МВД предупреждают, что начался пожароопасный период. Чаще всего пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем или поджога.
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Что известно о пожарах
Только за прошедшие сутки в экосистемах страны произошло 60 пожаров, выгорело почти 30 гектаров сухостоя,
– говорят в МВД.
Всего за неделю работники МЧС тушили пожары:
- в Днепропетровской области, где 8 апреля горела сухая трава и камыш;
- на Львовщине, где 7 апреля вспыхнули 5 пожаров;
- в Сумской области, где 6 апреля выгорели 25 гектаров. Там пожарные потушили 6 пожаров;
- в Запорожской области ликвидировали 5 пожаров, выгорело 1,09 гектара площади;
- на Николаевщине, где зафиксировали 4 пожара.
В министерстве говорят, что все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем.
Каковы последствия сжигания травы
- В апреле 2020 года из-за сжигания сухой травы в Чернобыле возник крупный пожар. Его тушили 11 дней. Тогда огонь едва не добрался до самой Чернобыльской атомной электростанции.
- За сутки, 27 марта 2021 года, пожары от сжигания сухой травы охватили более 70 гектаров.
- 1 апреля 2021 года на Львовщине из-за сжигания сухой травы сгорела машина.
- 5 апреля пожарные сообщили, что только за сутки в Киеве потушили 42 пожара.
Как наказывают за сжигание сухих листьев
В апреле 2020 года штрафы за поджог травы серьезно выросли. Теперь нарушителям грозит до 153 тысяч гривен штрафа. В то же время за поджог с тяжелыми последствиями для природы злоумышленников могут посадить на 5 лет.
Штрафы за поджог травы / Инфографика 24 канала
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