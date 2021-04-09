В Украине за минувшие сутки, 8 апреля, правоохранители обнаружили 60 пожаров сухостоя в разных областях. Выгорело несколько десятков гектаров травы. Правоохранители призывают не поджигать сухостой и напоминают об огромных штрафах для поджигателей.

В МВД предупреждают, что начался пожароопасный период. Чаще всего пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем или поджога.

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Что известно о пожарах

Только за прошедшие сутки в экосистемах страны произошло 60 пожаров, выгорело почти 30 гектаров сухостоя,

– говорят в МВД.

Всего за неделю работники МЧС тушили пожары:

в Днепропетровской области, где 8 апреля горела сухая трава и камыш;

на Львовщине, где 7 апреля вспыхнули 5 пожаров;

в Сумской области, где 6 апреля выгорели 25 гектаров. Там пожарные потушили 6 пожаров;

в Запорожской области ликвидировали 5 пожаров, выгорело 1,09 гектара площади;

на Николаевщине, где зафиксировали 4 пожара.

В министерстве говорят, что все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

Каковы последствия сжигания травы

В апреле 2020 года из-за сжигания сухой травы в Чернобыле возник крупный пожар. Его тушили 11 дней. Тогда огонь едва не добрался до самой Чернобыльской атомной электростанции.

За сутки, 27 марта 2021 года, пожары от сжигания сухой травы охватили более 70 гектаров.

1 апреля 2021 года на Львовщине из-за сжигания сухой травы сгорела машина.

5 апреля пожарные сообщили, что только за сутки в Киеве потушили 42 пожара.

Обратите внимание! Нельзя сжигать сухую траву, потому что гибнут животные, загрязняется воздух, ухудшается плодородие почвы. Кроме того, болеют люди, повышается риск возникновения опухолей. Пожары в экосистемах могут вызвать возгорание зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесные насаждения.

Как наказывают за сжигание сухих листьев

В апреле 2020 года штрафы за поджог травы серьезно выросли. Теперь нарушителям грозит до 153 тысяч гривен штрафа. В то же время за поджог с тяжелыми последствиями для природы злоумышленников могут посадить на 5 лет.



Штрафы за поджог травы / Инфографика 24 канала