13:33
28 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рабочая поза Лукашенко. Рецидив Поклонской
      Вєсті Кремля
      12:51, сегодня
      Вести.UA Встреча с Богданом за 5 тысяч. Несокрушимый Аваков
      Вєсті.UA
      10:37, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Публикации Статьи
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Украине с Европой по пути?

      128 Читати новину українською
      Послесловие к Зеленскому / Politeka

      В конце концов, все счастливые страны похожи друг на друга. Каждая несчастливая – несчастна по-своему.

      На самом деле, этот текст не о Зеленском. Он о той дискуссии, которая возобновилась после его избрания. Он о том, может ли Украина стать Европой без попыток выстроить национальное государство.

      Споры эти идут между теми, кто российского будущего для Украины никак не хочет.

      По одну сторону баррикад – те, кто хочет построить национальное государство. Со всем необходимым перечнем символических институтов. В этом списке – язык и история, пантеон героев и национальные атрибуты. Они кивают на пример западных соседей и говорят о том, что Украина хоть и опоздала пройти аналогичный путь, но избежать этого все равно не сможет.

      Читайте также: Как связаны зарплаты депутатов и будущее Украины

      По другую – те, кто привык кивать на ЕС. Они говорят, что ключевой идентичностью для украинцев должна стать европейская. Что именно она может стать универсальным знаменателем для всех – и примирить столь разные региональные идентичности и судьбы. "Я – европеец", с их точки зрения, это пример удачного компромисса, потому что знаменует движение в будущее, а не споры о прошлом.

      В качестве аргумента сторонники второй позиции приводят современную Европу. Которая после объединения смогла переступить через территориальные споры и региональные обиды. Которой удалось скрестить комфортный быт с индивидуальной свободой. Их условная позиция довольно проста: зачем идти по пути двадцатого века, если можно сразу отправиться по маршруту двадцать первого?

      Политика пятого президента Украины вписывалась в ожидания первого лагеря. Национальная церковь, закон о госязыке, новые праздники и новые символы – он создавал атрибуты национального государства по образу и подобию других стран восточной Европы. За это его любили одни и не любили другие.

      Политика шестого президента меньше всего сосредоточена вокруг прежнего дискурса. Вместо этого он говорит о "компромиссных героях", значимости бытового комфорта и второстепенности символического ряда. За это ему аплодируют одни и не готовы доверять другие.

      Эта схема весьма условна, но это сознательное упрощение. Его можно свести к одному простому вопросу. Может ли Украина проскочить стадию построения "национального государства" и сразу взять себе за ориентир "европейскую идентичность".

      Скорее всего нет. По нескольким причинам.

      Во-первых, современный Евросоюз – это не концепция наднационального объединения. Напротив, это доведенная до максимума история про национальные государства. Это история про рыночную синергию, правовую унификацию, правила общежития и открытые границы. Но не более. Каждый участник этого объединения прошел тот самый путь, который Украина пытается преодолеть сегодня. А общеевропейская идентичность всего лишь дополняет национальную – но никак не подменяет ее.

      Во-вторых, попытки противопоставить "либеральный рай" – "национальному государству" чаще всего рождаются из непонимания природы вещей. В свое время национальные государства пришли на смену феодализму. И в этот момент начинают работать простые законы истории. Отказ от более прогрессивной формы существования не приводит вас к следующему эволюционному этажу, а отбрасывает на предыдущий.

      В-третьих, сама форма современной демократии строится на национальной солидарности. Например, люди готовы принимать результаты выборов только в том случае, если политические партии разделяют одни и те же национальные ценности.

      В противном случае каждые выборы превращаются в референдум о прошлом – и страна продолжает тонуть в междоусобицах. В конце концов, именно солидарность внутри границ приводит к тому, что незнакомые люди готовы платить налоги ради общего будущего неизвестных ему лично людей.

      Если кто-то так и не удосужился провести разницу между патриотизмом и шовинизмом – это явно не проблема национальных государств. А потому, мне кажется, что мы все равно не избежим дискуссии о собственном прошлом. Просто потому что без нее Украина не сможет договориться о самой себе. Да, этот процесс будет долгим – но без него нет смысла рассчитывать на хоть какое-то пространство общей солидарности. Эволюция состоит из лестничных пролетов и перепрыгнуть через ступени вряд ли получится. Как бы кому не хотелось.

      В конце концов, все счастливые страны похожи друг на друга. Каждая несчастливая – несчастна по-своему.

      Источник: Крым.Реалии

      Обратите внимание: Встреча Помпео и Зеленского: о чем будут говорить и почему это важно для Украины

      Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      33509
      Автор: Павел Казарин
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Публикации Петр Порошенко Европа Статьи
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Украине с Европой по пути?
      Павло Казарін 128
      сегодня , 08:33 Об очередном разведении войск, или тени Давоса над Донбассом
      Дмитро Снєгирьов 306
      16 января , 14:11 Электрокамины и их типы: от напольных до настенных
      567
      27 января , 09:07 Афиша Киева на неделю: куда пойти 27 января — 2 февраля
      117
      сегодня , 08:07 Главные новости 27 января: есть ли коронавирус в Украине, встреча Зеленского с Дудой
      Ірина Кошанська 2330
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук