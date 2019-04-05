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      Украинец, который "бросил" журналистику и создает уникальные игрушки: яркие фото

      Сделано в Украине 42 Читати новину українською

      Денис Охрименко – учредитель масштабной компании Pagl, которая разрабатывает уникальные конструкторы для детей. Благодаря таким игрушкам дети со всего мира могут строить крепости размером с человека.

      Денис Охрименко, когда готовился впервые стать отцом, раздумывал над тем, чтобы сменить профессию журналиста. Киевлянин вспоминал детское увлечение конструкторами, тогда же пришла мысль, что современные механизмы очень маленькие и обычно спрятаны, поэтому мы не представляем, как они работают.

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      Он захотел разработать игрушки, в которых можно было бы видеть все внутренности. Именно из-за этого мужчина изучил компьютерную программу 3D Мах и начал экспериментировать с первыми моделями и материалами.

      Идею деревянных механизмов, которые можно собрать без клея, поддержали инвесторы. Понравилась она и покупателям – на Kickstarter команда собрала фантастические 400 тысяч долларов и громко заявила о себе в мировых медиа.


      Первый стартап Дениса Охрименко

      Однако отношения с инвестором портились. Из-за этого Денис принял решение продать свою долю и оставить собственное "детище".

      Заработав на этом денег, он взялся за поиск новой идеи. Тогда его вдохновил друг, занимавший высокую должность на Житомирском картонном комбинате.


      Команда Pagl

      Киевлянин создал компанию Pagl, которая изготавливает бумажные конструкторы, из которых можно построить целые крепости, корабли или полицейские участки. Денис шутит, что клиенты Pagl – это родители, которые устали делать халабуды из одеял. Поскольку целевая аудитория – дети, надо было продумать несколько моментов.

      Pagl
      Из конструкторов можно построить целые крепости

      Pagl
      Конструктор для детей

      Во-первых, предложить простое крепление для кирпичиков. Во-вторых, обеспечить прочность картона, который является ничем иным, как обычной целлюлозой. Им удалось разработать материал, который тверже яичного лотка и не размокает под дождем. Покрасили картон пищевыми красителями, чтобы родители не переживали из-за отгрызенных кусков.

      Смотрите видео об уникальных конструкторах Pagl:

      Подготовка затягивалась, поэтому на Kickstarter украинцы вышли накануне нового учебного года. Как оказалось, время было неудачное и кампания провалилась. А потом их ждал еще один удар. Производственные мощности компании едва не сгорели. Цеха, где хранились уже готовые конструкторы, не пострадали, но картон впитал запах дыма – они уже не годились для продажи.

      Несмотря на неудачи, Денис Охрименко верит в свою идею и не сдается. Сейчас команда учла ошибки и готовится к новым промокампаниям.

      Pagl
      Яркими игрушками увлекаются дети со всего мира

      Надо сказать, что картоном киевлянин не ограничился и все время параллельно развивал еще один вид конструктора – металлический.

      Денис признается, что за этими проектами стоит амбициозная цель – развить целую индустрию оригинальных игрушек, по которым Украину узнавали бы во всем мире.

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      Теги: Новости Украины Бизнес Дети и несовершеннолетние Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
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