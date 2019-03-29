Любимые герои оживут: украинская компания Live Animation будет сотрудничать с Disney

Разработки украинской компании Live Animation вызывают восхищение и улыбки. Обычную раскраску или книжку они превращают в интерактивную игру, когда все герои оживают в смартфоне. После пяти лет на рынке дополненной реальности на украинских разработчиков обратила внимание компания Disney и уже подписала с ними контракт.

Как все начиналось

В 2014 году Андрею Тимошенко, директору Live Animation, пришло в голову оживлять фотографии: разрабатывать для фотостудий фоны, которые при помощи аппликации и наведенного смартфона начинали двигаться.

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Идея казалась интересной, но не "выстрелила". На то время Андрей инвестировал в технологию кругленькую сумму, поэтому не было другого выхода, как продолжать. До этого у Андрея уже был широкий опыт ведения бизнеса.

"Все мои бизнесы были связаны с чем-то, чего на тот момент не было на рынке. Например, в 1992 году я арендовал четыре квартиры, сделал в них ремонт и сдавал посуточно. Через три года у меня уже была большая сеть – примерно 30 квартир по Киеву. Затем появился прокат автомобилей. Еще был маленький завод по производству станков для рекламно-сувенирной продукции. Станок, кстати, я придумал сам", – рассказал Андрей Тимошенко в интервью изданию MC.today.

Однако каждый раз Андрею становилось скучно, и основная из причин – отсутствие новизны продукции.

Я заканчивал заниматься бизнесами по разным причинам, но основная – пропадала новизна и становилось скучно. Когда все создано и классно работает, нет помех и экстрима. В таких случаях либо продаю компанию, либо ставлю управляющих – и начинаю искать что-то новое,

– поделился Андрей Тимошенко.



Директор Live Animation Андрей Тимошенко

Живые герои на тетрадях

После того, как первая идея не "выстрелила", решили наносить такие же рисунки, которые могут оживать, на футболки, чашки или тетради. Вот с последним сработало. Первый тираж в 100 тысяч тетрадей продали за 2 дня. Тогда Live animation и определился со своей нишей: их целевая аудитория – дети! Они любят мультики и смартфоны, а главное – верят в фантастический мир любимых героев.

Видео: герой с обложки тетради оживает в смартфоне

Анимированная раскраска

Успешным проектом стала анимированная раскраска. Киевляне разработали 32 рисунка, которые родители отпечатывают на обычном принтере. После того, как юный художник разрисует героя, он оживает именно в тех цветах, которые выбрал ребенок. Сейчас оценка аппликаций на плеймаркете составляет 4,3, что является хорошим показателем.



Раскраски оживают на глазах у детей​



Герои будут тех цветов, которыми их разрисует ребенок

Технологию дополненной реальности больше всего любят маркетологи. Дети настолько привыкают к персонажу, что хотят и дальше следить за его приключениями, а, соответственно, объемы продаж растут. Например, киевляне разрабатывали персонажей и мультфильмы для производителя мороженого, а впоследствии и для кондитерских изделий.

Книги, которые ожили, и покорили мир

Но настоящим прорывом стала сказка Льюиса Кэролла. Приключения "Алисы в стране чудес" настолько поразили малых читателей, что удалось продать несколько сотен тысяч экземпляров, а это для украинского книжного бизнеса – неслыханный успех.

Видео: герои книги "Алиса в стране чудес" оживают и рассказывают свою историю

Но главное – именно этот проект открыл доступ к американскому рынку. Украинцы начали сотрудничать с американским издательством и подготовили для него несколько анимированных книг: "Три поросенка", "Красная шапочка", "Маша и три медведя".

Видео: дополненная реальность книги "Красная шапочка"