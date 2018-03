Украинка Саша Самсонова устроила фотосессию беременной Хлои Кардашян

Накануне рождения первенца звезда реалити-шоу Хлоя Кардашян решила устроить фотосессию в одном нижнем белье. Автором съемки стала фотограф из Украины Саша Самсонова.

Хлоя позировала для новых кадров в нежном черном кружеве и шелковой накидке. На одном кадре Кардашян появляется с любимым – баскетболистом Тристаном Томпсоном.

Хлоя Кардашян и Тристан Томпсон

Хлоя Кардашян

Хлоя Кардашян

Как известно, Самсонова последние два года сотрудничает с семьей Кардашян-Дженнер, в частности, с Кайли Дженнер.

Теперь в США в Саша имеет много звездных клиентов. Так, в январе этого года она сняла для известной певицы Пинк клип Wild Hearts Can not Be Broken.