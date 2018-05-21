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Украино-американский проект – NASA запустила в космос корабль Антарес: фото и видео

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Запуск космического корабля Антарес
Запуск космического корабля Антарес / Фото: NASA

21 мая NASA с компанией Orbital ATK запустило космический корабль "Антарес" – это совместный американо-украинский проект. На событии присутствовал посол Украины в США Валерий Чалый.

Корабль Антарес имел грузовой спутник для Международной космической станции (МКС), который и был сконструирован украинцами.

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Это уже девятый полет по программе снабжения МКС. Миссия имеет название Cygnus CRS OA-9.

Пошла ракета! Сотрудничество Украины с США в космической сфере развивается!
– прокомментировал событие Чалый.

Корабль должен доставить на станцию 3 268 кг груза, в частности тонну материалов для научных исследований, на 100 килограммов – приборов для МКС, около 800 кг еды и вещей для экипажа, 132 кг оборудования для космических "прогулок", центнер компьютерной техники, свыше 80 кг установки NanoRacks с кубсатами и примерно 13 кг аппаратуры для российского отсека.

Antares – одноразовая ракета американской компании Orbital ATK, которая использует ее для запуска грузовиков Cygnus по программам NASA на МКС. За всю историю запуска ракеты, единственный раз не имел успеха – в октябре 2014 года ракету на взлете взорвали из-за неисправности.

Что такое МКС? Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роскосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически совершают выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

Теги: Новости США Техно NASA Космос
Источник: 24 Канал
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