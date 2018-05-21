Украино-американский проект – NASA запустила в космос корабль Антарес: фото и видео

21 мая NASA с компанией Orbital ATK запустило космический корабль "Антарес" – это совместный американо-украинский проект. На событии присутствовал посол Украины в США Валерий Чалый.

Корабль Антарес имел грузовой спутник для Международной космической станции (МКС), который и был сконструирован украинцами.

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Это уже девятый полет по программе снабжения МКС. Миссия имеет название Cygnus CRS OA-9.

Пошла ракета! Сотрудничество Украины с США в космической сфере развивается!

– прокомментировал событие Чалый.

Корабль должен доставить на станцию 3 268 кг груза, в частности тонну материалов для научных исследований, на 100 килограммов – приборов для МКС, около 800 кг еды и вещей для экипажа, 132 кг оборудования для космических "прогулок", центнер компьютерной техники, свыше 80 кг установки NanoRacks с кубсатами и примерно 13 кг аппаратуры для российского отсека.

Now safely in orbit, @OrbitalATK’s #Cygnus cargo vehicle will remain in a coast phase until solar arrays are deployed, which occurs ~1.5 hours after the 4:44am ET liftoff time. Tune in live at 5:45am ET to watch as Cygnus spreads its wings: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/4Izaz8hgJL — NASA (@NASA) 21 травня 2018 р.

Antares – одноразовая ракета американской компании Orbital ATK, которая использует ее для запуска грузовиков Cygnus по программам NASA на МКС. За всю историю запуска ракеты, единственный раз не имел успеха – в октябре 2014 года ракету на взлете взорвали из-за неисправности.

Что такое МКС? Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роскосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически совершают выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.