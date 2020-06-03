После пандемии коронавируса в Польше снова вырос спрос на работников из Украины. Однако работодателям придется увеличить зарплату работникам.

В апреле в Польшу приехали работать 34 тысячи украинцев, а в мае их количество выросло до 94 тысяч, пишет Rzeczpospolita.

Интересно Какие перспективы у заробитчан вернуться на работу в Европу

Почему украинцы возвращаются

Возвращению работников способствует то, что размораживание экономики после карантина совпало с сезонными работами в аграрной сфере.

Сейчас в логистике и аграрной сфере спрос на работников из-за рубежа на 20% выше, чем год назад.

Кроме того, президент агентства по трудоустройству Personnel Service Кшиштоф Инглот считает, что в Польше сейчас работает примерно на 300–400 тысяч украинцев меньше, чем год назад.

Почему все меньше украинцев работают в Польше

Эксперты отмечают, что главная причина – пандемия. Около 200 тысяч наших граждан уехали из Польши из-за болезни, а приезд сезонных рабочих сейчас усложнен обязательным 14-дневным карантином после пересечения границы.

Сколько стоит нанять заробитчан из Украины

Стоимость приезда работников из Украины сейчас втрое выше, чем в прошлом году,

– добавил Кшиштоф Инглот.

Интересно! Компания Personnel Service в последнее время нанимала 150–300 украинцев на работу каждую неделю в потребительской, логистической сфере, а также на производстве бытовой техники.

Чтобы украинцы приехали на работу, нужно покрыть их расходы на проезд автобусами и прохождение карантина.

Заметим, что компания Gremi Personal с мая организует чартерные рейсы для рабочих из Украины. В целом работодатели уверяют, что спрос на рабочую силу большой и растет.

Ранее в Чехии заявили о серьезных проблемах в аграрном бизнесе из-за отсутствия работников из Украины.