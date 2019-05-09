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      Украинские больницы получат оборудование на 68,8 миллиона гривен

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Почти 14 тысяч единиц специальной медицинской техники и оборудования на общую сумму 68,8 миллиона гривен передадут украинским больницам на безвозмездной основе.

      В Минэкономразвития отметили, что соответствующая техника и оборудование находятся на балансе Государственного материального резерва Украины и не используется по назначению 3-5 лет, однако вполне пригодны для работы в медицинских учреждениях.

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      Соответствующую инициативу Минэкономразвития Правительство поддержало 8 мая.

      Мы взвесили все возможности и оказалось, что медицинские учреждения готовы забрать это оборудование, несущественно его модернизировать и использовать в работе. Чтобы передача была прозрачной и честной – передадим все Министерству здравоохранения для дальнейшего распределения в больницы Украины,
      – заявил Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

      Среди перечня оборудования, подлежащего передаче по решению Правительства, есть комплексы рентгеновской диагностики, пульсоксиметры, дыхательные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, кислородные концентраторы и тому подобное. Всего 13952 единицы общей стоимостью на момент передачи 68,8 миллиона гривен.

      blog_ava
      Ориентация может измениться: назвали возраст
      8 мая
      180
      Теги: Новости Украины Больница Министерство здравоохранения Украины Министерство экономического развития и торговли
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