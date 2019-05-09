Украинские больницы получат оборудование на 68,8 миллиона гривен

Почти 14 тысяч единиц специальной медицинской техники и оборудования на общую сумму 68,8 миллиона гривен передадут украинским больницам на безвозмездной основе.

В Минэкономразвития отметили, что соответствующая техника и оборудование находятся на балансе Государственного материального резерва Украины и не используется по назначению 3-5 лет, однако вполне пригодны для работы в медицинских учреждениях.

Читайте также: Украинцы могут оценить врачей онлайн: как это работает

Соответствующую инициативу Минэкономразвития Правительство поддержало 8 мая.

Мы взвесили все возможности и оказалось, что медицинские учреждения готовы забрать это оборудование, несущественно его модернизировать и использовать в работе. Чтобы передача была прозрачной и честной – передадим все Министерству здравоохранения для дальнейшего распределения в больницы Украины,

– заявил Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Среди перечня оборудования, подлежащего передаче по решению Правительства, есть комплексы рентгеновской диагностики, пульсоксиметры, дыхательные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, кислородные концентраторы и тому подобное. Всего 13952 единицы общей стоимостью на момент передачи 68,8 миллиона гривен.