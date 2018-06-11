Украинские внутренние инвесторы превращаются в олигархов, – экономист

В украинской политике используется такая логика – не будем позволять инвестировать в экономику иностранцам, потому что они зайдут, выведут весь капитал, и подомнут нас под себя.

Об этом журналистам рассказал экономист, почетный президент Киевской школы экономики, сооснователь VoxUkraine Тимофей Милованов.

Эта логика неправильная. Потому что на этих предприятиях с иностранным капиталом работают украинцы. И мы не только и не столько наполняем бюджет, как повышаем уровень счастья украинцев,

– заметил эксперт.

Но если даже принять логику, что иностранцы потенциально – "враги", и работать надо только со своими, украинскими компаниями, то возникает вопрос – достаточно ли у украинских компаний денег и готовы ли они сюда вкладывать и рисковать? Возможно, готовы, возможно – недостаточно.

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"Мы проводим интервью с некоторыми украинскими олигархическими компаниями, и они признаются – что просто не хотят заниматься инновациями. Постройте трансформаторы для альтернативной энергии. Сейчас такие тарифы – западные компании, Китай, заходят, инвестируют. Почему украинские компании не адаптируются и строят такие трансформаторы? Потому что – "так это будет через два-три года. Мы к тому времени что-то "порешаем", – рассказал Милованов.

Он пояснил: как показала практика, логика "мы "создадим" своих, которых сможем контролировать" – ложная. Что происходит, когда принимается решение о векторе развития, направленном внутрь страны: вы работаете не с западными компаниями, не с европейскими или мировыми, не пытаетесь "встроиться" в глобальную международную систему поставок, и где-то найти свое узкое место, которое является очень важным. Например, "Антонов" встроился и со своей технологией работает с "Боингом" и другими. Зато вы здесь пытаетесь создать весь цикл. Во-первых – это очень дорого, и в бедной стране это очень сложно сделать. Во-вторых, крупные сильные компании в юридически слабой стране имеют тенденцию захватывать правительство. И вот мы и имеем олигархат, который контролирует депутатов. И им легче сохранять существующий статус-кво, чем бороться за инновации.

Подробнее об инвестировании в украинскую экономику читайте: Инвесторы для Украины: свои против чужих