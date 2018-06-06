Украинские звезды собрались на музыкальный фестиваль в Россию

На российском музыкальном фестивале "Дикая мята 2018" будут выступать украинские группы YUKO, "Счастливые Люди" и "Валентин Стрыкало".

Такую информацию можно увидеть на официальном сайте фестиваля.

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Российский фестиваль "Дикая мята 2018" пройдет в селе Бунирево Тульской области (Россия) 9, 10 и 11 июня. В программе фестиваля указано, что среди артистов будут и украинские звезды: группы YUKO, "Счастливые Люди" и "Валентин Стрыкало".

В списках участников также можно заметить имя украинской певицы, участницы шоу "Х-фактор-6" Алины Паш, однако она отменила свое участие.



Участники фестиваля "Дикая мята 2018"