Украинские звезды собрались на музыкальный фестиваль в Россию
На российском музыкальном фестивале "Дикая мята 2018" будут выступать украинские группы YUKO, "Счастливые Люди" и "Валентин Стрыкало".
Такую информацию можно увидеть на официальном сайте фестиваля.
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Российский фестиваль "Дикая мята 2018" пройдет в селе Бунирево Тульской области (Россия) 9, 10 и 11 июня. В программе фестиваля указано, что среди артистов будут и украинские звезды: группы YUKO, "Счастливые Люди" и "Валентин Стрыкало".
В списках участников также можно заметить имя украинской певицы, участницы шоу "Х-фактор-6" Алины Паш, однако она отменила свое участие.
Участники фестиваля "Дикая мята 2018"
Источник: 24 Канал
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