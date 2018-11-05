Украинский футбол и зрители на трибунах: когда ходят на свою команду независимо от соперника

В 14-м туре УПЛ произошло несколько необычное событие – руководство одесского "Черноморца" решило провести матч против "Зари" без зрителей. Потому что правоохранители не могли гарантировать безопасность зрителей на трибунах. Вот так, клуб сам отказался от поддержки трибун в домашнем матче.

Опасения одесситов по поводу того, что фанаты могли сорвать проведение матча могло вполне подтвердиться. "Черноморец" в матче против "Зари" потерпел восьмое поражение подряд в чемпионате. В игре против "Карпат" в предыдущем туре лишь сетка, которая между трибунами и полем, сдержала разъяренных болельщиков от расправы над футболистами.

Читайте также: "Шахтер" побеждает "Динамо", "Заря" снова в топ-6: главные итоги 14-го тура УПЛ

И в этой истории есть и другая сторона. Не так давно вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук обозвал львовских болельщиков "овцами". Все из-за того, что те не пришли на матч против полтавской "Ворсклы" после победы "Карпат" над "Динамо" в Киеве.

Поэтому возникает вопрос – кто в этой ситуации прав? Руководство, которое закрывает стадион от зрителей? Или руководство, которое критикует зрителей, которые не ходят на стадион? На самом деле оба ошибаются.

Всем стоит понять, что футбол – это уже давно не спорт, а развлечение. За которое люди платят деньги. И хотят за это хотя бы качество. Посещение стадиона "Украина" во Львове – не слишком приятная вещь. И делается ли хотя бы что-то для того, чтобы улучшить эту ситуацию? Зрители на трибуны должны ходить, потому что "должны"?

Кроме того, надо приучать местных ходить на матчи. Надо "лелеять любовь" к родному клубу, если так хотите. Строится это не на взаимных обидах, когда футболисты не идут трибунам поблагодарить за поддержку, а сразу после финального свистка в подтрибунные помещения.

Надо хотя бы делать так, как харьковский "Металлист". Команда во Второй лиге собирала по несколько тысяч зрителей на трибунах. Больше, чем донецкий "Шахтер", который играл на этом же стадионе в Харькове в УПЛ. И "Металлист-1925" продолжает это делать уже в Первой лиге. Как и "Днепр-1". Для примера, это противостояние 11 августа 2018 года в Днепре собрало 7121 зрителя. Сколько клубов УПЛ могут таким результатом похвастаться?

Читайте также: Расширение УПЛ до 16 команд: руководители клубов пока не приняли решение

Этот тур "Металлист-1925" играл на выезде. В предыдущем туре команда на домашнем матче собрала 4223 зрителей. Если взять команды УПЛ, то "Ворскла" на матч против "Львова" в этом туре – 1400 зрителей, "Олимпик" в Киеве на матч против "Карпат" – 1050, "Александрия", которая идет на третьей позиции, в матче против "Десны" могла надеяться на поддержку лишь 1378 зрителей.

Стоит взглянуть на статистику, сколько зрителей собрали команды 3-4 ноября на своих трибунах. В топ-5 – два матча из Второй Лиги.

Шахтер – Динамо. Стадион "Металлист", Харьков. 17125 зрителей. УПЛ

Металлург – Энергия. Стадион "Славутич Арена", Запорожье. 3077. Вторая лига

Подолье – Буковина. Стадион "Подолье", Хмельницкий. 2970. Вторая лига

Мариуполь – Арсенал-Киев. Стадион имени Бойко, Мариуполь. 2200. УПЛ

Днепр-1 – Движение. Стадион "Днепр Арена", Днепр. 2112. Первая лига

Поэтому совет руководителям клуба – не надо думать, что если команда играет в УПЛ, то на нее автоматически будут ходить. Так называемые "глорихантеры" будут всегда, которые заполнят стадион на топ-матч. Но ходить постоянно на матчи будут только те, кто воспитан на любви к своей команде, а не на желании увидеть их соперника. Независимо от того, в какой лиге играет команда. Работайте над этим.