Украинский авторынок вырос в мае на 43%

Более 31 тыс. автомобилей - именно столько в мае текущего года было зарегистрировано автотранспортных средств, что на 43% превзошло аналогичный показатель прошлого года.

В частности, по данным ассоциации "Укравтопром", легковых автомобилей зарегистрировано 20 987 штук, или на 30% больше майского прошлогоднего показателя. Рынок коммерческих автомобилей увеличился на 79%, автобусный парк - на 46%.