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      Украинский авторынок вырос в мае на 43%

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      Более 31 тыс. автомобилей - именно столько в мае текущего года было зарегистрировано автотранспортных средств, что на 43% превзошло аналогичный показатель прошлого года.

      В частности, по данным ассоциации "Укравтопром", легковых автомобилей зарегистрировано 20 987 штук, или на 30% больше майского прошлогоднего показателя. Рынок коммерческих автомобилей увеличился на 79%, автобусный парк - на 46%.

      Теги: Авто 24 Экономика
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 18 июня 2012
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