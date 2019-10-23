"Укроборонпром" разорвал контракты с главами двух предприятий-спецэкспортеров: детали

Государственный концерн "Укроборонпром" отказался от сотрудничества с двумя руководителями предприятий-спецэкспортеров – "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт". Действие контрактов прекратили с согласия сторон.

Пресс-служба концерна сообщила, что одним из первых и ключевых изменений в "Укроборонпроме" станет реформа предприятий-спецэкспортеров. Поэтому концерн нуждается в новых лидерах, которые готовы внедрять необходимые реформы и делать спецекспорт более эффективным.

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Говорится о руководителе ГК "Укрспецэкспорт" Сергее Проскуркине и главе ГП "Спецтехноэкспорт" Владиславе Бельбасе.

Укрспецэкспорт — украинская государственная компания, имеющая монопольное право осуществлять экспорт и импорт продукции, услуг военного и двойного назначения.



Спецтехноэкспорт — украинская государственная компания, основным видом деятельности которой являются экспортно-импортные отношения на мировом рынке вооружений.

23 октября Концерн объявил конкурсные отборы на руководителей вышеназванных предприятий-спецэкспортеров. На время кадрового отбора обязанности гендиректора ГК "Укрспецэкспорт" возложены на Вадима Кожевникова, а руководство ГП "Спецтехноэкспорт" будет осуществлять Евгений Ларин.

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Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

По данным расследования журналистов Bihus.Info сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.



К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Участники коррупционных схем организовывали сделки через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузня на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

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